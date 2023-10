Google peut vous dire d’où vient une image et si elle a été générée par IA

La fonctionnalité « À propos de cette image » est désormais disponible en anglais sur Google Images. Elle permet de vérifier l'origine et le contexte d'une image, mais également si elle a été générée par une IA (à certaines conditions).

Depuis le début de l’année, l’intelligence artificielle fait parler d’elle (y compris dans nos colonnes), et pour cause : elle est parfois tellement performante qu’on vient à la confondre avec l’humain. C’est le cas pour les images qu’elle arrive à générer : la confusion est possible, y compris sur des photographies. C’est pour ça que Google lance une fonction dans Google Images annoncée en mai lors de la Google I/O : « About this image », ou « À propos de cette image », disponible dès aujourd’hui en anglais.

D’où viennent les images qu’on trouve sur Internet : Google donne la réponse

Dans la section « Images » de Google, en cliquant sur n’importe quel résultat, un menu s’affiche. En cliquant sur les trois points au-dessus, un menu s’affiche avec quelques options. On peut cliquer sur « About this image » pour en savoir plus sur l’image en question. Google précise vouloir ajouter dans les mois à venir d’autres moyens d’accès à cette fonctionnalité.

Là, Google peut indiquer l’historique de ladite image. Dans son communiqué, l’entreprise précise que « vous pourrez voir quand une image ou des images similaires ont été vues pour la première fois par Google Search, et si elles ont été publiées bien avant sur d’autres pages web. » De quoi en vérifier l’origine et remonter au premier site qui l’a publiée.

On peut effectivement consulter les sites concernés et même en savoir plus sur eux. Pour Google, « ces informations peuvent être utiles pour évaluer les affirmations faites au sujet d’une image et pour obtenir des preuves et des points de vue d’autres sources. »

Cette image a-t-elle été générée par une IA ? Google n’a pas forcément la réponse

L’autre fonction utile de « About this image », c’est la détection des images générées par IA. Là-dessus, Google est moins poussé. En fait, l’outil permet simplement de consulter les métadonnées d’une image lorsqu’elles sont disponibles. Si les champs susceptibles d’indiquer si elle a été générée par une IA sont remplis, alors Google vous le dira.

À l’avenir, Google comprendra un générateur d’images : c’est d’ailleurs le cas dans la version bêta de son outil Generative AI, disponible dans son expérience de recherche poussée par l’intelligence artificielle. Cette dernière n’est pour l’instant qu’en phase de test, mais pourrait arriver dans les prochains mois. Toutes les images générées par l’IA de Google comprendront des marquages afin que « About this image » puisse les détecter.