Google paierait neuf fois plus pour être présent sur iPhone que chez Samsung

À l'occasion du procès opposant Google à Epic, la firme de Mountain View a reconnu payer à Samsung 2 milliards de dollars par an pour proposer le moteur de recherche, l'assistant vocal et la boutique par défaut sur ses smartphones.

Depuis plusieurs années, les services mobiles de Google, dont le Play Store, ne sont plus nativement supportés par Android. Pour les installer, les constructeurs doivent expressément les demander auprès de Google. De son côté, la firme de Mountain View a tout intérêt à voir ses services utilisés sur un maximum de smartphones et, pour y parvenir, aurait recours à des contrats juteux pour les constructeurs de téléphones.

Comme le rapporte l’agence Bloomberg, Google aurait en effet multiplié les chèques auprès des constructeurs de smartphones et notamment de Samsung afin de faire de ses applications les applications par défaut sur les smartphones du géant sud-coréen. À l’occasion du procès opposant Epic à Google, qui se déroule en ce moment aux États-Unis, James Koloutoros, vice-président en charge des partenariats chez Google, a indiqué que Google avait versé 8 milliards de dollars sur quatre ans à Samsung — soit deux milliards par an — pour faire installer le moteur de recherche Google, Google Assistant et le Google Play Store sur les appareils Samsung.

À titre de comparaison, on apprenait, fin octobre, qu’un accord similaire était passé entre Google et Apple, ne visant cette fois que le moteur de recherche de Google afin d’en faire le moteur de recherche par défaut sur les iPhone. Selon les informations du New York Times, cet accord s’élèverait à un montant annuel de 18 milliards d’euros depuis 2021. Concrètement, non seulement Google paierait neuf fois plus cher pour être présent sur les iPhone que sur les smartphones Samsung, mais le contrat avec Apple ne concernerait que le moteur de recherche, alors que celui passé avec Samsung touche également l’assistant vocal ou la boutique d’applications.

Un positionnement sur iPhone bien plus rémunérateur pour Google

Si cette différence peut paraître étonnante compte tenu de la position de leader des ventes de smartphones dans le monde de Samsung, rappelons qu’Apple est bien mieux positionné sur le segment plus rentable et plus prisé du haut de gamme, dont les utilisateurs ont un plus grand pouvoir d’achat. Selon les chiffres de l’institut Counterpoint, en 2021, 57 % des smartphones de plus de 400 dollars vendus dans le monde étaient des iPhone et seulement 17 % étaient des modèles Samsung.

Le contrat passé entre Google et Samsung permet cependant à Google de conserver sa présence sur les appareils du premier constructeur de smartphones Android dans le monde. Par le passé, Samsung a en effet montré des velléités d’indépendance, que ce soit avec ses propres systèmes d’exploitation — Bada ou Tizen — mais également avec le développement de sa propre boutique d’application Galaxy Store ou de son assistant vocal Bixby. Surtout, alors que l’Union européenne compte imposer aux constructeurs la possibilité de proposer des boutiques d’applications tierces, Google chercherait à protéger son pré carré.