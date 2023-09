Pourquoi Apple va sans doute se retrouver à dire du bien de Google

Devant la justice américaine, un haut responsable d'Apple s'apprêterait à défendre le rival Google en expliquant que ce dernier propose le meilleur moteur de recherche à intégrer par défaut sur ses appareils.

Apple et Google ne sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Le second a encore récemment taclé le premier avec une publicité des plus ironiques. Plus globalement, les deux entreprises sont en opposition sur plusieurs secteurs d’activité : Android vs iOS, Maps vs Plans, Chrome vs Safari, Assistant vs Siri, etc. D’aucuns pourraient aussi voir les smartphones Pixel comme des concurrents des iPhone.

Pourtant, malgré cette compétition, ces deux éminents membres du club des « Gamam » sont aussi partenaires sur certains sujets. Et c’est justement pour cette raison qu’Apple s’apprête a priori à dire le plus grand bien de Google — et surtout de son moteur de recherche — devant la justice américaine.

Apple qui fait l’éloge de Google

En effet, d’après Bloomberg, Eddy Cue, vice-président chez Apple chargé du pôle Services de la firme, est appelé à témoigner dans le cadre d’un procès opposant le département de la Justice des États-Unis à Google. Le gouvernement américain accuse le géant du web d’abuser de sa position dominante pour nuire illicitement à la concurrence.

Or, d’après une source de l’agence de presse, Eddy Cue prévoirait d’expliquer que Google représente, aux yeux d’Apple, le meilleur moteur de recherche à proposer par défaut sur ses appareils, notamment les iPhone. Le haut responsable de la firme de Cupertino compterait aussi souligner deux éléments importants.

Apple laisse à ses utilisateurs et utilisatrices la possibilité de changer le moteur de recherche par défaut.

Aucune alternative au moteur de recherche de Google n’est envisagée par Apple qui n’en voit pas la nécessité, contrairement à ce que laissent entendre des rumeurs.

Un accord juteux entre Google et Apple

Évidemment, les commentaires positifs que devrait faire Eddy Cue à l’encontre du colosse de Mountain View ne seront pas motivés uniquement par une sympathie désintéressée. S’il est sans doute vrai que le moteur de recherche de Google est considéré comme le meilleur par Apple, Bloomberg souligne que « Google paie des milliards de dollars à Apple pour cette place de choix sur des produits comme les iPhone ».

Or, c’est précisément la raison pour laquelle le gouvernement américain s’intéresse à l’accord entre les deux entreprises. C’est très exactement ce que la Cour de District de Columbia va vouloir analyser afin de savoir si Google s’est imposé sur les appareils Apple de manière illégitime vis-à-vis des moteurs de recherche concurrents.

En face, Eddy Cue aurait prévu de rappeler que des accords financiers ont également été établis avec d’autres moteurs de recherche (Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Ecosia) pour les proposer en options si quelqu’un ne veut pas de Google.

Précisons enfin qu’Apple et Google ont noué la première version de cet accord en 2002 pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur Safari sur les ordinateurs Mac. Le partenariat a par la suite été renouvelé et mis à jour en 2005, 2007 et 2016.