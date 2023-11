Google voulait racheter Fortnite (Epic Games) : le battle royale aurait-il pu sauver Stadia ?

C'est l'heure du procès entre Google et Epic Games, c'est aussi l'heure des révélations. L'affaire de « Fortnite » sur le Play Store nous permet d'apprendre que Google a réfléchi à la possibilité de racheter Epic Games en 2018.

Epic Games et Google se font en ce moment même face au tribunal. En cause : l’interdiction de Fortnite sur le Play Store. La justice américaine doit décider si elle était illégale ou non. Un procès qui permet d’en apprendre plus sur les stratégies des deux entreprises. Google a pensé à racheter, aux côtés de Tencent, Epic Games. Le géant du web serait-il passé à côté du jeu multijoueur ayant (presque) tout raflé ?

Google était intéressé par Fortnite : les dessous du projet en collaboration avec Tencent

Une idée nommée « Project Elektra » comme le rapporte Sean Hollister, journaliste de The Verge : « Tout ce qui n’est pas une participation de contrôle limitera la capacité de Google à influencer la trajectoire de l’entreprise », apprend-on au procès avec des mails internes. La firme de Mountain View avait pour projet de racheter une part suffisamment importante d’Epic Games pour faire de Fortnite un élément central d’Android. Le tout en collaboration avec Tencent, qui possède aujourd’hui pas moins de 40% d’Epic Games. Pourquoi investir ? Parce que c’était la seule solution pour Google, reconnaît Don Harrison, président du développement d’entreprise chez Google. Deux méthodes étaient envisagées par Google :

Acheter des actions Epic Games à Tencent pour avoir plus de contrôle (sans avoir de part majoritaire) ;

S’associer à Tencent pour racheter 100% d’Epic Games.

2 milliards de dollars étaient envisagés pour acquérir environ 20% des parts d’Epic Games. Les problématiques de l’époque étaient que Tencent pouvait ne pas être intéressé par la vente de ses actions. Aujourd’hui, la valeur d’Epic Games est de plus de 31 milliards de dollars : Google est passé à côté d’un sacré coup financier avec du recul.

En fait, Google était intéressé par Fortnite à des fins commerciales, envisageant même le jeu comme son « principal moteur commercial ». Tout d’abord, le succès du jeu à l’époque sur YouTube : Google constatait une forte augmentation du temps de visionnage des jeux vidéo, dont Fortnite bien sûr. Avoir Fortnite, c’est aussi utiliser les serveurs de Google et non ceux d’Amazon : 130 millions de joueurs au moment de l’envoi d’un mail en 2018 avec cette stratégie. Enfin, c’était aussi la possibilité de récupérer le support d’Unreal Engine.

Et si Fortnite avait pu sauver Google Stadia ?

Lancé en 2019, le service de cloud gaming de Google, Stadia, n’aura jamais vraiment décollé. Si bien qu’il a été fermé en janvier dernier, faute d’intérêt par les joueurs. Pourtant au départ, les ambitions étaient grandes, tant d’un point de vue technologique que serviciel. Le tout avec de forts investissements financiers, notamment pour créer des studios, fermés depuis, ou porter des titres importants, Red Dead Redemption 2 en tête de proue.

Et si Google Stadia avait eu Fortnite dans son catalogue, que ce serait-il passé ? Il est vrai que selon Canard PC, Fortnite continue de rapporter 4 à 5 milliards de dollars par an. Mais le plus important pour Google, c’était surtout le nombre de joueurs. Le pic est tombé juste après le portage sur Switch, en juin 2018 : 130 millions de joueurs mensuels. Un vivier de joueurs immense dont une partie aurait pu migrer sur Google Stadia pour jouer. De quoi leur faire découvrir le service, et susciter un réel intérêt qui n’aura jamais vu le jour.