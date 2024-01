Avec iFixit, Google prouve qu’il ne plaisante plus sur la durabilité du Pixel 8

Par l'intermédiaire d'iFixit, Google distribue désormais des pièces détachées officielles permettant de réparer les Pixel 8 et 8 Pro, avec à la promesse de continuer à le faire pendant toute la durée de vie logicielle des deux appareils. Soit pendant 7 ans.

Google a profité des fêtes de fin d’année pour lancer, en compagnie d’iFixit, des pièces détachées vouées à ses derniers smartphones : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Pièces officielles oblige, les prix ne sont pas des plus abordables, mais cette initiative mérite d’être saluée. Google indique en effet que ces composants seront maintenus en stock, et donc disponibles en nombre, tout au long de la durée de vie logicielle de ses smartphones… autrement dit pendant sept années consécutives.

Au travers de cette annonce, Google pourrait donc faire de ses Pixel 8 des champions de la longévité, tant sur le plan matériel que logiciel. Un vrai changement de paradigme sur le marché du smartphone, même s’il aurait été appréciable que la firme conçoive dès le départ de meilleurs Pixel 8 en termes de réparabilité. On sait par exemple que le remplacement d’un écran de Pixel 8 est loin d’être une partie de plaisir.

Réparer votre Pixel 8 dans 7 ans…. ce sera possible

Puisqu’on parle de l’écran, ce dernier coûte 160 dollars en pièce détachée pour le Pixel 8 et 230 dollars pour le Pixel 8 Pro. La coque arrière des deux appareils est pour sa part affichée à 143 dollars pour le Pixel 8 et 173 dollars pour le Pixel 8 Pro. Cette dernière regroupe en l’occurrence l’ensemble du châssis en aluminium des deux téléphones, avec la vitre arrière, la barre des appareils photo, la vitre recouvrant les modules photo, les boutons latéraux et la bobine de charge. Pour les deux Pixel 8, la batterie est par contre vendue 43 dollars.

En ce qui concerne les caméras, Google se montre très peu indulgent. Le groupe commercialise en effet les trois caméras de ses Pixel 8 Pro pour 200 dollars… contre 142 dollars pour les modules du Galaxy S23 Ultra chez Samsung, et 150 dollars environ pour ceux de l’iPhone 14 Pro Max, souligne ArsTechnica. Une somme loin d’être négligeable. De son côté, le Pixel 8 affiche sa caméra principale à 143 dollars, tandis qu’il faudra débourser 63 dollars pour mettre la main sur un module ultra grand-angle de remplacement, et 43 dollars pour acheter un nouveau capteur frontal.

Notons en revanche que si Google et iFixit proposent de nombreux adhésifs de remplacement à l’achat, et quelques autres petites pièces, rien n’est pour l’instant d’actualité pour la carte-mère. Cette pièce n’est tout simplement pas commercialisée au détail pour l’instant. Dommage, car ce composant est souvent le premier à griller dans le cas d’un dégât des eaux… et c’est également lui qu’il faudrait changer si le port USB-C (soudé à la carte-mère) devenait défaillant.