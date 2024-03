Anniversaire d’AliExpress : voici comment bien se préparer pour obtenir les meilleurs prix

AliExpress s’apprête à fêter ses 14 ans. Si la plateforme d’e-commerce n’est plus à présenter, avec ses prix ultra-compétitifs et son large catalogue de produits tech, quelques astuces sont à connaître pour profiter des tarifs les plus avantageux.

18 mars à minuit : amateurs de bonnes affaires, voici une date à ne surtout pas manquer en ce début d’année. Pour célébrer ses 14 ans, la plateforme d’e-commerce AliExpress se prépare à faire fondre les prix des produits des plus grandes marques de la tech, de Google à Xiaomi en passant par Samsung. Des offres promotionnelles qui se tiendront jusqu’au 27 mars.

Le site promet de belles remises sur les références phares du moment. Mais attention, pour profiter des plus belles offres, un minimum de préparation s’impose. Le choix est vaste et les stocks limités, donc pas question de partir en quête le jour J. Voici comment procéder pour ne manquer aucun bon plan et pour obtenir encore plus de remises.

AliExpress : des achats sécurisés et des produits officiels

Arrivée en France en 2018, la plateforme d’e-commerce AliExpress a rapidement conquis les internautes désireux de faire régulièrement le plein de bonnes affaires. Le site affiche des prix ultra-compétitifs toute l’année et encore plus durant certaines périodes comme pour son anniversaire.

En effet, contrairement aux idées reçues, AliExpress ne se limite pas à proposer des gadgets à moins de 5 euros. Sa rubrique tech recense les plus belles marques et la plupart de leurs nouveautés. Les smartphones les plus en vogue du moment se retrouvent par exemple avec des remises faramineuses, parfois de 60 %. Un atout appréciable, surtout dans le contexte économique actuel.

De plus, tous les achats réalisés sur AliExpress sont conformes à la réglementation française et intègrent dans ce cadre une protection complète de l’acheteur, avec un retour gratuit possible dans les 15 jours suivant la livraison. C’est sans compter sur le paiement sécurisé par carte bancaire, PayPal, Google Pay, Apple Pay, virement et même après réception du colis sans frais supplémentaires pour ceux qui le souhaitent.

Des réductions sous plusieurs formes

La particularité d’AliExpress réside dans la diversité des réductions applicables pour un même produit. Il est important de les avoir toutes en tête afin d’optimiser au mieux son panier et réaliser les meilleures affaires.

Les remises vendeurs et AliExpress

Généralement leur montant est indiqué au niveau du prix barré ainsi que sur l’image principale du produit. Pour les obtenir, aucune action spécifique n’est requise, car ces remises s’appliquent automatiquement.

Les coupons

Leur montant est déterminé directement par le marchand. Il varie donc d’une offre à l’autre. D’où l’importance d’en passer suffisamment en revue pour obtenir les coupons les plus élevés et le prix le plus bas.

Pour les retrouver, vous devez parcourir la fiche du produit, mais n’oubliez pas de regarder aussi sur la page du vendeur, car certains ne les reportent pas nécessairement sur chaque produit.

Contrairement aux remises, les coupons ne sont pas appliqués automatiquement. Il faut bien veiller à cliquer dessus pour les activer et profiter de la réduction attenante. À noter que les marchands acceptent parfois la cumulation de coupons donc n’hésitez pas à tester pour réduire au maximum le montant de la facture.

Les codes promos

Valables sur une période de promotion spécifique, les codes promo ne portent pas sur un article spécifique, mais concernent l’ensemble de votre panier. Ils doivent être indiqués dans la case prévue à cet effet au moment de valider la commande.

Pour ses 14 ans, AliExpress vous permettra de profiter le 18 mars entre minuit et 2 heures de remises exceptionnelles, grâce à des codes promos spécifiques, que vous pourrez obtenir en amont de l’évènement.

Plus précisément, si entre le 13 et le 17 mars, et plus spécifiquement entre minuit et 2 heures du matin, vous réalisez pour 200 euros d’achats minimums sur la plateforme, AliExpress vous envoie automatiquement un code promo vous donnant droit à 50 euros de remise sur l’ensemble du site le 18 mars (également de minuit à 2h). Et pour 500 euros d’achat ou plus, la remise offerte pour le 18 mars passe alors à 150 euros.

Repérer les bons produits à l’avance

Si les prix remisés et les coupons ne s’afficheront qu’à partir du 18 mars à minuit sur le site d’AliExpress, il ne faut pas pour autant attendre jusque-là pour sélectionner les produits qui vous intéressent.

En effet, les stocks sont limités et les bons produits tech sont rapidement en rupture de stock tant les offres sont compétitives. D’où la nécessité de se préparer au mieux en amont de l’évènement, et plus précisément dès le 15 mars.

Avant de se lancer, il existe un moyen simple et efficace de repérer les meilleurs bons plans en cours et à venir : l’étiquette Choice. Pour être labellisées ainsi, les offres doivent répondre à un certain nombre de critères. Généralement, il s’agit de produits de grandes marques, affichés à un prix réellement attractif, bien plus bas que celui constaté lors des dernières semaines.

Au-delà de cet atout fiabilité, la sélection Choice promet la livraison gratuite et rapide, en 10 jours à peine. Une telle prouesse est permise par le stockage de ces références dans des entrepôts basés en Europe et parfois même en France. Il n’est donc pas rare de recevoir certaines commandes en quelques jours, voire en 48 heures, surtout pour les Franciliens.

Sachant cela, dès le 15 mars, il vous suffit de cliquer sur la rubrique Choice disponible depuis la page d’accueil de la plateforme, puis de parcourir les produits. Et dès que vous êtes conquis, placez l’article dans votre panier. Le site sauvegarde votre panier jusqu’au jour J et vous réserve les produits concernés. Ainsi, le 18 mars, vous ne risquez pas de faire face à une rupture de stock. Et au moment de valider votre commande, vous n’aurez plus qu’à enregistrer vos coupons et codes promo pour profiter de toutes les remises applicables.

Les Choice Day pour patienter avant l’anniversaire d’AliExpress

Inutile d’attendre le 18 mars pour faire le plein de bonnes affaires. En ce moment et jusqu’au 5 mars à 23h59, la plateforme d’e-commerce organise ses Choice Day et affiche jusqu’à 60 % de remise sur une grande partie de son catalogue.

Voici l’ensemble des codes promos que vous pouvez dès à présent appliquer à l’ensemble de votre panier :

3 euros de remise dès 29 euros d’achat avec le code promo FRCD03

8 euros de remise dès 69 euros d’achat avec le code promo FRCD08

20 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code promo FRCD20

30 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code promo FRCD30

50 euros de remise dès 369 euros d’achat avec le code promo FRCD50