Google copie Apple pour décourager les développeurs de se passer du Play Store

Après Apple, c'est Google qui introduit de nouveaux frais à prévoir pour les développeurs après l'application du Digital Market Acts en Europe.

Alors que le Digital Markets Act est en vigueur depuis hier en Europe, les géants de la tech s’adaptent tous à cette nouvelle réglementation qui les oblige notamment à ouvrir leurs modes de paiement au sein de leurs magasins d’applications.

Si tous les projecteurs étaient braqués jusqu’à maintenant sur Apple, tous les GAFAM sont concernés, y compris Google et son système Android. Et si la firme autorise depuis sa naissance le sideloading (l’installation d’applications en dehors du Play Store), elle avait aussi pris de l’avance sur le sujet de la facturation externe dès 2022.

Mais tout comme Apple, Google va appliquer des frais aux développeurs voulant facturer leurs utilisateurs via leurs propres services, et non Google Play. Si ce nouveau système ne semble pas aussi abusif que celui d’Apple, il a le même objectif dissuasif pour certains développeurs.

Deux nouveaux frais pour se passer du paiement sur Google Play

Google introduit un nouveau programme

qu’il appelle « External Offers program » pour « permettre aux développeurs d’applications distribuées par Play de diriger directement les utilisateurs de l’EEE en dehors de l’application, notamment pour promouvoir des offres ».

Concrètement, deux nouveaux frais sont à prévoir pour ces développeurs par utilisateur, l’un étant limité à deux ans, l’autre étant à payer en continu si l’application reste distribuée sur le Play Store :

Frais initial d’acquisition : cette première commission est à payer pendant les deux années suivant la première transaction externe d’un utilisateur et reflète selon Google « la valeur qu’il a fournie en facilitant l’acquisition initiale de l’utilisateur par l’intermédiaire de Play ». Ces frais seront à hauteur de 5% pour les abonnements auto-renouvelable et 10% pour tout autre achat in-app.

Frais pour service continu : cette deuxième commission n’a pas de limite de temps et sera à payer « tant que le développeur continue à utiliser les services permanents de Play (y compris les services de sécurité et de mise à jour de Play) ». Ils seront à hauteur de 7% pour les abonnements auto-renouvelables et 17% pour tous les achats in-app.

À noter qu’il sera possible après deux ans pour le développeur de retirer son application des services de Google Play, mais pas sans l’accord de l’utilisateur :

Étant donné que les utilisateurs ont acquis l’application via Play en espérant bénéficier de services tels que le contrôle parental, l’analyse de sécurité, la prévention de la fraude et les mises à jour continues de l’application, l’interruption des services nécessite également le consentement de l’utilisateur.

Les développeurs pourront ainsi économiser ces frais pour les utilisateurs ayant approuvé leur dissociation de Google Play, mais il sera toujours redevable à Google pour les autres ayant refusé un tel changement.

Les applications par abonnements sortent gagnantes

Depuis 2022

, les développeurs d’applications présentes sur le Play Store peuvent rediriger leurs utilisateurs en dehors du Play Store pour effectuer des transactions. La commission ponctionnée par Google était alors généralement de 12%, contre 15% sur le Play Store.

Avec ce nouveau système, Google garde ce même pourcentage, mais le réserve uniquement aux abonnements. Des frais supplémentaires de 17% seront à payer sur les achats in-app après deux ans, au plus de la commission sur les abonnements qui passe à 7% pour chaque utilisateur Google Play.

Les applications disponibles uniquement par abonnement y gagneront au change, mais les autres proposant des achats in-app, notamment les jeux, devront y réfléchir à deux fois avant de se passer du Play Store, leur commission pouvant être bien moins intéressante après deux ans.