Cette fonction d’Android 15 pourra vous faire gagner beaucoup d’espace

La prochaine version d'Android vous permettra de libérer de la place sur votre smartphone sans perdre vos données personnelles.

Gagner de l’espace sur son smartphone peut s’avérer un défi pour de nombreux utilisateurs. Alors que nos photos et vidéos prennent de plus en plus de stockage et que tout le monde n’a pas forcément 1 téraoctet de disponible sur son appareil, il est souvent nécessaire de faire du tri.

Android permet depuis de nombreuses années de faire de l’espace sur son smartphone en effaçant les doublons et autres fichiers temporaires, mais une nouvelle fonctionnalité permettra prochainement de gagner beaucoup d’espace sans sacrifier ses données personnelles.

Android 15 va permettre l’archivage d’applications

Détectée par le fouineur en chef Mishaal Rahman sur Android Authority, cette nouvelle fonctionnalité devrait être implémentée avec Android 15 plus tard dans l’année. Si l’archivage d’application est déjà intégré au Google Play Store depuis 2022, la fonctionnalité devrait être implémentée nativement dans les paramètres de l’OS.

Concrètement, au lieu de désinstaller une application et de perdre ses données, il sera bientôt possible de l’archiver directement depuis le système. Toutes les données de l’application sont ainsi supprimées et seules restent vos données personnelles, comme vos informations de connexion et paramètres. Android 15 vous proposera aussi d’archiver automatiquement les applications que vous utilisez peu.

Le journaliste a fait le test avec l’application Uber, qui pesait 387 Mo sur son smartphone. Une fois archivée, celle-ci ne pesait plus que 18 Mo. Il suffit alors de restaurer l’application archivée pour la lancer à nouveau. Une fois réinstallée, Rahman confirme qu’il était toujours connecté à Uber et pouvait utiliser l’application comme si de rien n’était.

Cette nouvelle itération de la fonctionnalité d’archivage lui permettra d’être intégrée aux magasins d’applications alternatifs comme le Samsung Galaxy Store ou le Mi Store de Xiaomi. Il faudra cependant être patient, la prochaine version majeure d’Android n’est pas prévue avant l’automne, comme tous les ans.