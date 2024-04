Android 15 : une nouvelle fonctionnalité pourrait vous faire gagner en autonomie

Selon de récentes trouvailles dans le code d'Android 15, une future fonctionnalité pourrait être bénéfique pour l'autonomie de votre smartphone, en activant de manière intelligente la veille de votre écran.

Nos smartphones devenant de plus en plus puissants, ils sont de plus en plus gourmands en batterie, malgré des puces mobiles toujours plus efficaces énergétiquement.

Préserver l’autonomie de sa batterie, c’est en avant tout une affaire de bonnes habitudes, mais aussi d’un système plus intelligent. Apple comme Google le savent, implémentant chacun des fonctionnalités pour gagner à la fois en autonomie, mais aussi préserver la capacité de sa batterie avec le temps.

Android 15 devrait à nouveau proposer une option pour préserver sa batterie, liée cette fois à la mise en veille de l’écran.

La veille adaptative pour gagner en autonomie

La fonctionnalité de « veille adaptative » a été détectée dans la seconde Developer Preview d’Android 15 par le spécialiste Mishaal Rahman sur le site Android Authority. Celle-ci « éteint automatiquement votre écran si vous n’utilisez pas votre appareil ».

Actuellement, vous pouvez définir une durée spécifique jusqu’à la mise en veille de votre écran lorsque le smartphone n’est pas utilisé. Cette « veille adaptative » pourrait se baser sur une autre fonctionnalité d’Android, « Regard sur écran » (Screen attention), qui permettrait ainsi à votre smartphone de détecter lorsque vous ne le regardez plus pour ensuite éteindre l’écran.

La fonctionnalité offrirait à la fois plus de sécurité pour votre smartphone, qui serait de ce fait protégé contre les regards indiscrets, mais aussi une plus grande autonomie si vous n’avez pas l’habitude d’en éteindre l’écran manuellement.

Seulement pour les Pixel ?

La veille adaptative ne devrait cependant pas être disponible pour tous les smartphones tournant sur Android. Dans ses recherches, Mishaal Rahman indique que la fonctionnalité n’intégrera par ASOP, la version open source d’Android, mais seulement les versions à destination des smartphones Pixel.