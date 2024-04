Gmail va simplifier l’écriture de nos mails à l’extrême

Google continue d'insuffler de l'IA dans son service de messagerie en ligne.

L’arrivée de l’IA générative dans les outils de travail continue chez Google. La firme privilégie surtout son service de mail qui bénéficie d’une génération facilitée des brouillons depuis plusieurs mois. Avec la fonction « Help Me Write », Google est allé plus loin en proposant aux professionnels de générer le brouillon complet d’un mail en quelques secondes. La firme annonce aujourd’hui une nouvelle amélioration, il ne sera même plus nécessaire d’écrire une requête.

Générez des mails à la voix

La fonction « Help Me Write » va désormais pouvoir reconnaitre votre voix. Autrement dit, il sera possible de simplement énoncer à voix haute l’idée d’un courrier et Gmail se chargera de le rédiger. Évidemment, vous gardez la main sur la relecture et les ajustements à faire avant l’envoi.

Il n’empêche que cela devrait représenter un gain de temps notable pour de nombreuses personnes, en particulier on l’imagine, les cadres en entreprise. Par ailleurs, la génération de mail par IA peut aider à mettre le pied à l’etrier quand on est face à une page blanche.

Améliorez vos brouillons d’un clic

Google lance aussi une fonction de « polish » pour les mails que vous avez commencé à rédiger. Elle permet de laisser à la main à l’IA générative pour mettre en forme votre courrier et rajouter les formules de politesses usuelles dans un courrier professionel. La fonction va également faire une verification de l’orthographe, la grammaire et compléter si des mots manquent à une phrase.

Pour le moment, Google ne propose ces deux nouveautés que pour les utilisateurs sur smartphone, abonnés à Google Workspace et en anglais des États-Unis. On imagine que la firme devrait pousser le déploiement pour d’autres régions dans les mois à venir, en particulier lors de la grande conférence Google I/O.