Le Google Pixel 8a n’est pas encore annoncé, mais la commercialisation est prête

Le prochain smartphone de Google fait de plus en plus parler de lui. Son lancement semble imminent.

Dans les nombreuses étapes de rumeurs, fuites et bourdes avant le lancement d’un produit, il y a celles qui indiquent que la commercialisation approche à grands pas. C’est le cas du Google Pixel 8a. Le prochain smartphone de Google n’est pas encore officialisé par la marque, mais elle l’a déjà montré sur son site par erreur.

Dernier exemple en date, l’apparition du Google Pixel 8a sur le site de US Cellular. Comme son nom le suggère, il s’agit d’un opérateur mobile aux États-Unis.

Le manuel est là

Cette nouvelle apparition ne nous apprend pas grand-chose de plus. On peut voir l’écran d’accueil du Google Pixel 8a avec un mockup censé représenter le design avant du téléphone. La page sert surtout à rediriger l’utilisateur vers les instructions des tâches les plus simples sur un smartphone : installer une application, configurer un compte mail, activer le GPS, envoyer un SMS, etc.

On n’apprend donc rien de plus sur les caractéristiques du téléphone avec ces pages, ni même son prix de vente. En revanche, l’existence même de ce manuel en ligne, montre que le téléphone approche de sa commercialisation. Google a dû déjà briefer les équipes commerciales de ses partenaires opérateurs en vue du lancement de son nouveau smartphone. La rédaction et la publication de ce type de pages sont l’une des toutes dernières étapes avant le lancement d’un produit, en particulier sur le site d’un partenaire.

On s’attend à une présentation officielle du Google Pixel 8a lors de la conférence Google I/O programmée pour le 14 mai 2024.