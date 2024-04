Google Chrome adopterait sur Android une fonction… que vous utilisez déjà ailleurs

Google s'apprêterait à déployer sur la version Android de son navigateur, une fonction que l'on connait déjà sur sa mouture de bureau : la possibilité de créer et synchroniser des groupes d'onglets pour mieux les organiser.

Uniformiser l’expérience proposée par les différentes mouture de Google Chrome. C’est ce que Google fait progressivement, en permettant notamment à la version Android de son navigateur d’incorporer chaque année un peu plus de fonctionnalités initialement déployées sur Chrome en version de bureau. C’est dans ce contexte que Google travaille visiblement à intégrer, sur Chrome pour Android, la synchronisation des groupes d’onglets. Une fonction disponible sur Chrome en version de bureau depuis le déploiement de sa version 120, en fin d’année dernière.

L’information nous vient du leaker Leopeva64, sur X (anciennement Twitter). L’intéressé a repéré un changement récent dans la page Gerrit de Chromium faisant justement allusion à cette fonctionnalité. On y apprend qu’un « flag » qui permet d’activer cette nouveauté arrivera bientôt dans Chrome Canary sur Android. Par la suite, cette fonction devrait donc être déployée dans la version stable de Google Chrome pour Android et bénéficier à tous les utilisateurs.

La synchronisation des groupes d’onglet arrive sur Chrome pour Android

Pour rappel, la synchronisation des onglets sur Chrome permet de créer et personnaliser (avec des couleurs d’accentuation) des groupes de plusieurs onglets, puis d’activer leur synchronisation de manière à les retrouver sur Chrome partout sur vos autres appareils. On ignore par contre sous quelle forme exacte cette fonction arrivera sur Android. Il est possible que Google l’intègre un peu différemment sur l’interface mobile de Chrome, pour la rendre plus agréable à utiliser sur un petit écran.

Notons que Google travaillerait aussi sur un outil permettant d’organiser ses onglets à l’aide d’une IA. Difficile de savoir si cette nouveauté arrivera aussi sur la version mobile de Chrome, mais son concept est en tout cas intéressant. Il suffira apparemment de cliquer sur un bouton en forme de flèche vers le bas pour faire apparaître tous les onglets ouverts, puis de cliquer sur Organiser les onglets > Créer des groupes pour les trier automatiquement, rapporte MSPowerUser.