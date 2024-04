Pour le même prix, ce Google Chromecast 4K offrirait une meilleure qualité d’image

Une nouvelle clé Chromecast avec Google TV 4K se profile. Avec elle, on aurait une meilleure qualité d'image pour le même prix.

La dernière clé Chromecast de Google est sortie en 2020. Quatre ans sans nouveauté, ça commençait à faire long. En mars dernier, il se murmurait qu’une nouvelle version était en préparation. 9to5Google confirme ces dires aujourd’hui, avançant l’arrivée prochaine d’un Chromecast avec Google TV 4K dans une version livrée avec une nouvelle télécommande.

Une télécommande refondue

Pas de 8K au programme, la définition Ultra HD a encore de belles heures devant elle. Le boîtier même du Chromecast ne changerait pas. Seule différence visuelle, un remembrement des boutons de sa télécommande. Le contrôle du volume qui se fait actuellement sur la tranche serait déplacé sur la face du contrôleur. En outre, une nouvelle touche de raccourci personnalisable serait introduite sur sa partie basse.

Côté caractéristiques, Google ferait bien entendu évoluer son produit en l’équipant d’une configuration plus musclée. Pour rappel, le Chromecast avec Google TV 4K fonctionne sur la base d’un SoC Amlogic S905X3 (ARM Cortex-A55) couplé à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Sûrement la partie la plus faible de ce produit rapidement limité en espace disque lors de l’installation des applications.

Un Chromecast compatible AV1, ça donne quoi ?

Le nouveau Chromecast 2024, si on peut l’appeler ainsi, serait pourvu d’une puce Amlogic S905X5. Plus récente de deux générations, elle est gravée plus finement, en 6 nm contre 12 nm auparavant. Elle supporte le codec AV1 qui utilise une technologie de compression plus efficiente que ses concurrents.

L’Alliance for Open Media qui le développe affirme qu’il offre un gain de 30 % par rapport aux H.265 et VP9. Meilleure compression, donc flux allégé, ça permet à l’AV1 de transporter plus d’informations sans saturer le réseau. À l’arrivée, l’utilisateur final a droit à « des images vives, des couleurs plus profondes, plus vives lumières, des ombres plus sombres. »

Meilleures performances, prix inchangé

Ce nouveau Chromecast avec Google TV 4K (pfiou que c’est long à écrire) devrait sortir avec Android 14. Le précédent tourne sur Android 12 et il n’y a pas eu de mise à jour d’Android TV en version 13. Quant au prix de ce nouveau périphérique et bien il ne devrait pas bouger. 9to5google parle de 49,99 $. En France, il faut ajouter les taxes et on arrive à 69,99 €.