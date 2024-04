Google Chrome : la barre d’adresse devient plus utile avec cette mise à jour

Google veut améliorer la pertinence des suggestions de sa barre d'adresse dans son navigateur Chrome avec l'intégration de modèles de machine learning.

La barre d’adresse au sein du navigateur Google Chrome est devenue un véritable outil à part entière pour trouver les informations dont vous avez besoin. En plus de compléter vos requêtes et URL, l’omnibox comme on l’appelle vous suggère des fichiers présents dans votre espace Google Drive, des favoris ou même des contenus en lien avec la page actuellement affichée.

Mais Google estime que son comportement est encore perfectible, l’amenant donc à implémenter des algorithmes de machine learning pour en affiner les suggestions dans la dernière version de Chrome.

Google Chrome Télécharger gratuitement

L’omnibox de Chrome se met à l’IA

Dans un article sur le blog officiel du projet Chromium (via Neowin), Google a détaillé les améliorations apportées à l’omnibox dans la version 124 du navigateur Chrome. L’intégration de modèles de machine learning vise à rendre les suggestions de résultats « plus précises et plus pertinentes ».

Concrètement, il s’agit d’adapter ces suggestions aux habitudes de l’utilisateur, de les rendre plus « flexibles » pour reprendre les termes de Google. Jusqu’à maintenant, la barre d’adresse fonctionnait grâce à « un ensemble de formules élaborées et mises au point à la main » pour deviner les adresses selon les premières lettres saisies.

Le système d’évaluation de Google est plus à même de proposer des résultats selon le comportement des utilisateurs sur le navigateur, lorsqu’ils quittent une page seulement quelques secondes après y avoir accédé par exemple.

L’omnibox et ses suggestions s’amélioreront avec le temps selon Google, avec de « collecter des signaux plus frais, réentraîner, évaluer et déployer périodiquement de nouveaux modèles au fil du temps ». La firme évoque des critères comme l’heure de la journée, la localisation si Chrome y a accès ou encore l’appareil utilisé.

Ces améliorations invisibles sont d’ores-et-déjà disponibles dans la dernière version de Chrome (124.0).