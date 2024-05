Le Pixel 8a est mis à mal en photo par ce smartphone à peine plus cher

Le test photo du laboratoire DxOMark montre que pour 50 euros de plus, le Pixel 8 est bien meilleur que le Pixel 8a. Autrement dit, si vous êtes prêts à payer un peu plus, le Pixel 8 est une très bonne alternative au dernier smartphone « abordable » de Google.

La promesse du Pixel 8a est simple : apporter l’expertise de Google en photo et en logiciel, le tout pour moins cher qu’un Pixel 8 sorti à 800 euros il y a quelques mois. Le laboratoire DxOMark l’a passé à la moulinette en lui faisant subir ses stricts protocoles de test en photo pour voir ce qu’il avait dans le ventre.

Le souci, c’est qu’entre-temps, ce dernier a vu son prix descendre à 600 euros, ce qui le met à 50 euros de plus que le Pixel 8a. Si la photo est vraiment votre critère numéro 1, vous feriez sans doute mieux de ne pas opter pour le Pixel 8a.

Pour aller plus loin

Pixel 8a ou Pixel 8, lequel est le meilleur en photo ?

DxOMark a testé la photo sur le Pixel 8a : les résultats sont sans appel

Le Pixel 8a en ressort avec un score global de 136, ce qui le positionne à la 33ème position du classement de DxOMark. Ainsi placé, il se trouve devant le Galaxy S24 de trois points et est à neuf points derrière l’iPhone 15.

Parmi les louanges que le laboratoire chante à ce modèle on retient son exposition toujours juste, les bons contrastes et les bons détails.

Côté vidéo, ce smartphone de Google propose de belles couleurs, une balance des blancs équilibrée ainsi qu’une stabilisation vidéo efficace.

Néanmoins, il n’est pas exempt de petits défauts : un autofocus pouvant être instable (si l’on prend plusieurs photos à la suite) ou encore des artefacts en mode flou d’arrière-plan. Néanmoins, Google a réussi son pari avec une belle l’évolution en photo entre le Pixel 7a et le Pixel 8a.

Quant au Pixel 8, il avait obtenu le score de 148 et occupe à l’heure actuelle la 14ème position du classement photo Dxomark. Si ce dernier reconnaît des résultats proches entre le Pixel 8a et le Pixel 8, il y a quand même des différences. Ce qui avantage le Pixel 8, ce sont ses meilleures capacités à afficher des couleurs et des détails en vidéo, notamment sur les scènes de portraits.

Pixel 8a vs Pixel 8 en photo : la question est vite répondue

Pour rappel, voici la configuration photo du Pixel 8a :

Un capteur grand-angle de 64 Mpx de type 1,73 pouce avec objectif grand-angle (80°, f/1.89) et une largeur de pixel de 0,8 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle (120°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,12 µm ;

Un capteur selfie de 13 Mpx avec objectif ultra-grand-angle (96,5°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,12 µm.

Voilà également les capteurs photo que l’on trouve sur le Pixel 8 :

Un capteur grand-angle de 50 Mpx de type 1,31 pouce avec objectif grand-angle (82°, f/1.68) et une largeur de pixel de 1,2 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle (125,8°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,25 µm ;

Un capteur selfie de 10,5 Mpx avec objectif ultra-grand-angle (95°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,22 µm.

Pixel 8a Pixel 8

Cela fait écho à notre propre comparatif photo entre le Pixel 8a et le Pixel 8 publié dans nos colonnes il y a quelques jours. Si les couleurs proposées par le Pixel 8a sont très bonnes, voire meilleures que celles du Pixel 8, le petit frère a plus de difficultés à rendre les détails, notamment en zoom numérique. Plus généralement, le rendu du Pixel 8 est plus naturel. Ce qui désavantage le Pixel 8a au profit du Pixel 8, c’est la différence de prix entre les smartphones.