Cette mise à jour pré-active Gemini Nano sur le Google Pixel 8

Gemini Nano arrive bientôt sur le Pixel 8. Il a été repéré dans une mise à jour du mode développeur d'Android, comme le rapporte Mishaal Rahman.

Un utilisateur a averti Mishaal Rahman qu’une nouvelle option était apparue dans les paramètres du mode développeur d’Android. Nous avons vérifié sur notre exemplaire du Pixel 8 et on trouve bien cette fonction nommée Enable on-device GenAI Features dans la section AICore Settings. À noter qu’elle est désactivée par défaut. En sous-texte, on peut lire qu’elle « active les fonctions GenAI qui seront exécutées par AlCore, en utilisant Gemini ».

Gemini Nano en juin sur les Pixel 8 et Pixel 8a

Cela semble bien indiquer que le processus de déploiement de Gemini Nano sur le Pixel 8 sera bientôt lancé. Le modèle de langage de Google n’a initialement été proposé que sur le Pixel 8 Pro, le constructeur invoquant une limitation de mémoire vive sur ses autres appareils, son modèle nécessitant les 12 Go de RAM de son smartphone haut de gamme.

Le Galaxy S24 de base ayant accueilli Gemini Nano malgré ses 8 Go de RAM, cette décision avait provoqué un tollé, forçant la firme de Mountain View à rétropédaler pour annoncer que son modèle serait finalement également disponible sur le Pixel 8. Cerise sur le gâteau, le petit dernier de la gamme – le Pixel 8a – est aussi servi, ce qui en fait le premier smartphone à moins de 600 euros avec un bagage étendu de fonctions IA.

Les Pixel 8 et Pixel 8a recevront Gemini Nano via un prochain feature drop. De ce que l’on sait, ce dernier devrait intervenir en juin. Pour le moment, le modèle de langage de Google pilote notamment la fonction Résumer dans l’appli Enregistreur, Réponse suggérée dans le clavier Gboard et la Rédaction Magique dans Google Messages.