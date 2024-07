Google Photos s’attaque au montage vidéo

C'est dans le code de l'application de Google Photos que l'on apprend que l'éditeur souhaite améliorer ses fonctionnalités de montage vidéos.

L’application de Google, Google Photos, est riche en fonctionnalités, que ça soit dans le partage des photos à vos proches avec un système rappelant celui des réseaux sociaux ou encore la possibilité de masquer certaines photos d’yeux trop curieux. Aujourd’hui, Google Photos s’attaque à l’édition de vidéos.

À toute allure

Pour le moment, l’éditeur vidéo intégré à Google Photos n’est pas aussi riche en fonctionnalités qu’une application de montage vidéo dédiée, mais elle propose suffisamment d’options pour un usage moyen. L’application vous permet d’effectuer des modifications comme un recadrage ou encore l’ajout d’effets et il pourrait voir une nouvelle fonctionnalité permettant d’accélérer ou de ralentir les vidéos. C’est une fonctionnalité qui a été repérée par Android Authority après avoir fait un démontage de l’APK.

Dans les captures d’écrans réalisées par leurs équipes, on peut remarquer une icône « 1x » juste à côté des boutons classiques de l’éditeur. En appuyant sur ce bouton, une nouvelle interface avec un aperçu de la vidéo en haut, la durée de celle-ci en dessous et quelques options de vitesse. La fonctionnalité permet de choisir entre plusieurs options de vitesse de lecture dont 1/4x, 1/2x, 1x, 2x et 4x. Il serait possible d’accélérer ou ralentir l’ensemble de la vidéo ou bien uniquement une petite partie. Les équipes d’Android Authority confie que l’utilisation de la fonction est assez simple, mais elle ne permet pas d’ajuster simultanément la vitesse de lecture de plusieurs sections de la vidéo sélectionnées. Pour le moment, il faut modifier la section, enregistrer la vidéo et travailler à partir de la vidéo obtenue pour modifier une nouvelle section.

À noter, le démontage de l’APK permet de voir le code d’une application et de prédire certaines fonctionnalités qui pourraient arriver sur cette dernière. Toutefois, il est possible que ces fonctionnalités ne soient que de tests et puissent arrive avec des modifications ou bien ne pas arriver dans la version finale.

