Comment Chrome va vous aider à moins consommer un peu moins de ressources sur votre PC

Google Chrome teste une nouvelle fonctionnalité sur Windows qui vous alerte lorsqu'un onglet consomme trop de ressource. De quoi gagner un petit peu en mémoire vive et en économie d'énergie pour un navigateur qui souffre d'une réputation de grand gourmand.

Le navigateur Chrome s’est amélioré en termes de consommation de mémoire vive et de batterie, mais il reste des efforts à faire, notamment sur Windows. C’est pourquoi Google teste une nouvelle fonctionnalité qui alerte les utilisateurs lorsqu’un onglet gaspille trop de ressources.

Une petite alerte dans Chrome pour les onglets les plus gourmands

Comme souvent, c’est l’expert des navigateurs Leopeva64 qui a repéré une nouvelle option dans la version Windows de Chrome (via X), sur le canal de test Canary, comme le rapporte Windows Latest. Ces options doivent être activées et il faut ensuite relancer le navigateur afin de pouvoir les utiliser.

Cela ajoute le paramètre « Performance Issue Alert » (« Alerte de Problème de Performance » en français) dans la section dédiée aux performances dans les paramètres de Chrome. L’alerte est donc censée s’afficher lorsque le processeur est trop utilisé, que son utilisation dépasse une limite définie. Alors, une fenêtre en haut à droite peut apparaître, affichant les onglets coupables. On peut fermer les onglets identifiés en un clic, ou bien les laisser faire si on en a besoin et continuer sa navigation.

Il existe aussi un autre paramètre, qui permet de forcer Chrome à afficher cette alerte pour identifier les onglets qui consomment trop de ressources. C’est alors la même fenêtre qui s’affiche. Pour l’instant, ce système d’alerte est expérimental, rien ne dit que Google le déploiera un jour pour tous les utilisateurs. Et si l’éditeur de Chrome prend la décision de le faire, il faudra sans doute encore attendre quelques mois.

En attendant, vous pouvez quand même utiliser les économiseurs de mémoire et de batterie qui sont intégrés dans le navigateur. Cette option n’est pas sans rappeler l’outil permettant de voir la consommation en mémoire vive de chaque onglet, déployée depuis quelques mois.

