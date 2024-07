Google Photos veut améliorer plus vite vos photos

Google veut simplifier le partage de photos en proposant une option d’amélioration automatique des clichés lors de l’export.

On découvrait récemment que Google Photos permettrait prochainement de cacher plus rapidement des personnes que l’on ne souhaite plus voir dans ses Souvenirs. Et ce n’est pas le seul aspect de son application que Google voudrait dynamiser.

Aujourd’hui, lorsque l’on souhaite optimiser une photo sur Android, on doit en passer par l’édition de Google Photos si l’on utilise cette application officielle de la firme de Mountain View.

Une amélioration par IA à la volée

Une étape en sus qui ralentit bien évidemment le partage de ladite photo. À l’aide de l’intelligence artificielle, Google souhaiterait simplifier cette opération en incluant une option d’amélioration automatique directement dans le menu de partage.

Android Authority a découvert ce comportement dans l’APK de la version 6.93 de l’application Google Photos. La fonction en question se nomme « Améliorer la photo ». En l’activant, le système proposera une vue avant/après afin de constater l’optimisation effectuée. Nos confrères précisent que l’option n’est pas encore totalement implémentée puisqu’ils n’ont eu que des écrans noirs en guise de résultat.

Cette amélioration automatique n’est disponible que lorsque l’on partage une seule photo. Elle est inopérante pour des groupes d’images.

Android Authority rappelle que si fouiller le code d’une future version permet de découvrir de nouvelles fonctions, il est impossible de prédire si celles-ci seront ou non utilisées dans la version définitive.

