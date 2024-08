Google Messages : les accusés de réception pourraient bientôt changer de visage

Google teste actuellement un nouveau design pour les accusés de réception dans Google Messages. Un changement qui pourrait rapprocher l’application de WhatsApp dans son interface.

L’application Google Messages // Source : Frandroid

Google Messages n’est plus la même application qu’avant depuis sa comptabilité avec le protocole RCS, elle vise même à devenir votre application de messagerie principale en autorisant l’envoi de photo en haute définition, en ajoutant des filtres à la Snapchat ou encore en intégrant son IA Gemini.

Google n’en délaisse pas pour autant les petites mises à jour d’interface qu’on apprécie tant chez Frandroid avec cette fois une refonte du système d’accusés de réception. Ce dernier était, il faut le dire, un peu confus depuis sa dernière version introduite en 2023. Désormais, tous les messages seront concernés.

Nouveau design et fonctionnement des accusés de réception

Actuellement, les messages envoyés dans une conversation RCS proposent un système d’accusé de réception à base d’icônes avec des coches. Une petite horloge indique que le message est en cours d’envoi, une seule coche qu’il est envoyé, deux coches qu’il a été livré au destinataire et enfin deux coches colorées (en fonction du thème de l’application) qui indique qu’il a été lu.

Ces icônes sont placées en dessous du message et seulement sur le dernier envoyé. Google serait en train de tester un nouveau fonctionnement selon les trouvailles de 9to5Google. Dans cette version, les icônes sont intégrées au sein même des bulles de messages, à la manière de WhatsApp. Une nouveauté qui autorise maintenant à voir ces accusés de réception sur tous les messages d’une conversation et plus seulement le dernier.

Avant / 9to5Google Après / 9to5Google

Si on doute que Google revienne à son ancien système sur la base d’indications textuelles, cette petite nouveauté de design pourrait simplifier encore plus l’interface de l’application. Cependant, elle n’est pas encore assurée d’être déployée, 9to5Google n’a pour l’instant comptabilisé qu’un utilisateur disposant du nouveau système, le test est donc pour l’instant assez restreint.

