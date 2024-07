Google Messages ressemblerait un peu plus à Snapchat avec cette fonctionnalité

Google Messages voudrait bientôt se mettre aux filtres, à la manière de ce que propose Snapchat depuis plusieurs années. De quoi s'envoyer des photos et des vidéos avec différents filtres amusants.

Vous vous souvenez du filtre chien de Snapchat ? Ou bien de celui qui transformait votre langue en arc-en-ciel ? Les Lenses de Snapchat pourraient s’inviter d’une certaine manière… sur Google Messages. Oui, l’application de SMS/MMS de Google, présente par défaut sur les smartphones Android.

Des filtres photo et vidéo dans Google Messages

Une fois n’est pas coutume, il s’agit d’une fonctionnalité identifiée dans le code de Google Messages par les équipes d’Android Authority, plus précisément dans la version 20240708 de l’application. En fait, elle ressemble particulièrement aux Lenses de Snapchat, avec des filtres 3D qui suivent le visage (ce qu’on trouve aussi sur Instagram, TikTok et bien d’autres applications). Parmi les filtres disponibles, il y a : lapin, lunettes, dinosaure, film noir, chapeau lumineux, coureur, portrait retouché, fraise et panda de Saint-Valentin. Certains couvrent entièrement le visage, le remplaçant presque totalement, tandis que d’autres n’y ajoutent que du maquillage ou des accessoires.

Source : Android Authority Source : Android Authority

Pour l’activer, il faudrait ouvrir l’appareil photo dans l’application (au sein d’une conversation) et appuyer sur le nouveau bouton en bas à gauche, juste à côté de l’obturateur. Ainsi, un carrousel avec les différents effets apparaît. L’utilisateur n’a ensuite plus qu’à se prendre en photo ou à enregistrer une vidéo.

Pour le moment, Google n’a pas communiqué du tout sur cette fonctionnalité. Il se pourrait d’ailleurs qu’elle ne sorte jamais, si l’entreprise juge au final qu’elle n’est pas utile, ou que les tests n’ont pas été concluants. Le prochain rendez-vous donné par Google, ce sera le mois prochain : le 13 août, il y aura la conférence Made by Google, lors de laquelle nous devrions découvrir les Pixel 9, Android 15, la Pixel Watch 3 ou bien encore les Pixel Buds Pro 2.

