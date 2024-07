Les Pixel Buds Pro 2 arriveraient le mois prochain : on connaît déjà ce détail important

Le mois prochain aura lieu la conférence Made by Google : le constructeur devrait y présenter ses Pixel Buds Pro 2, la suite des Pixel Buds Pro de référence. Une fuite vient révéler les coloris qui seraient proposés pour ces écouteurs sans-fil.

Lors de la conférence Made by Google qui aura lieu le 13 août prochain, il n’y aura pas que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, ni que la Pixel Watch 3 ou bien Android 15. Google prévoirait d’y lancer les Pixel Buds Pro 2, des écouteurs sans-fil qui devraient être dans la directe lignée des Pixel Buds Pro.

Quels coloris pour les Pixel Buds Pro 2 ?

C’est le développeur et leaker Dylan Roussel qui révèle sur X les coloris attendus pour les Pixel Buds Pro. Les voici :

« Raspberry » (framboise) : rose ;

« Mojito » : vert ;

« Porcelain » : beige ;

« Haze » (brume) : gris foncé.

Google recourrait à des noms plutôt implicites, des termes dédiés à la vente, mais on peut facilement deviner quels seraient les coloris concrets. Pour rappel, les Pixel Buds Pro premiers du nom sont disponibles en bleu, beige, corail, noir, gris clair et vert clair. Google réduirait ainsi le nombre de couleurs disponibles : il n’est toutefois pas impossible que le fabricant ajoute de nouvelles teintes au fur et à mesure.

La grande force que pourraient avoir ces écouteurs de Google… c’est leur cycle de mise à jour. En effet, les Pixel Buds Pro restent mis à jour, avec des améliorations de la qualité des appels ou de la latence par exemple. On s’attend d’ailleurs à avoir de la réduction de bruit active : les Pixel Buds Pro avaient été le premier modèle de la marque à en profiter.