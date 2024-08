Donald Trump veut fermer Google

La guerre entre Donald Trump et les géants de la tech prend un nouveau tournant. Après s’être attaqué à TikTok, l’ancien président américain vise maintenant Google, menaçant ni plus ni moins de fermer le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Une menace réaliste ou un coup de bluff politique ?

Donald Trump, l’ancien président des États-Unis et actuel candidat à la présidence, a lancé une bombe médiatique en menaçant de fermer Google. Cette déclaration choc, prononcée lors d’une interview sur Fox News, a envoyé des ondes de choc à travers la Silicon Valley et au-delà. Rappelons le contexte : Elon Musk et Donald Trump s’en prennent à Google depuis quelques jours.

Les dessous d’une menace présidentielle

Commençons par décortiquer les propos de Trump. Selon ses dires, « Google a été très mauvais, très irresponsable« . Il accuse le géant du web de ne pas avoir montré de soutien après une attaque qu’il aurait subie, contrairement à d’autres entreprises tech comme Meta (anciennement Facebook). Donald Trump va jusqu’à affirmer : « J’ai le sentiment que Google est sur le point de fermer, parce que je ne pense pas que le Congrès va l’accepter, vraiment pas. Google doit faire attention. »

Mais attendez une seconde… Peut-on vraiment « fermer » Google comme on fermerait un magasin ? Spoiler alert : ce n’est pas si simple. Google n’est pas qu’un simple site web, c’est un écosystème complexe de services numériques utilisés par des milliards de personnes dans le monde. Le « fermer » aurait des répercussions massives sur l’économie mondiale et l’accès à l’information.

Alors, pourquoi Donald Trump fait-il une telle déclaration ? Il faut comprendre que nous sommes en pleine période électorale aux États-Unis. Chaque déclaration, aussi extravagante soit-elle, peut être vue comme un coup politique.

Donald Trump est connu pour son style provocateur et ses déclarations choc qui captent l’attention médiatique. Cette menace envers Google pourrait être vue comme une manière de rallier ses supporters qui voient d’un mauvais œil l’influence des géants de la tech sur la société.

Le bras de fer entre politique et tech

Ce n’est pas la première fois que Trump s’attaque aux géants de la tech. Rappelez-vous sa croisade contre TikTok lorsqu’il était président. Cependant, sa position sur ces entreprises semble fluctuer. Par exemple, il s’est récemment rétracté sur le blocage de TikTok, allant même jusqu’à complimenter Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qu’il critiquait auparavant.

Mais revenons à Google. Donald Trump semble particulièrement agacé par le fait que l’entreprise n’ait pas pris contact avec lui après une supposée attaque, contrairement à d’autres PDG de la tech. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte : Alphabet, la maison mère de Google, est l’un des plus gros donateurs du Parti démocrate.

Selon OpenSecrets, Alphabet a versé 7,9 millions de dollars aux politiciens démocrates en 2022, soit 80 % de ses contributions politiques. Ce soutien financier au parti rival pourrait expliquer en partie l’animosité de Donald Trump envers Google.

Maintenant, posons-nous la question qui fâche : Trump peut-il réellement fermer Google ? La réponse courte est non, du moins pas directement. Google est une entreprise privée, pas une agence gouvernementale. Le président des États-Unis n’a pas le pouvoir de « fermer » une entreprise sur un coup de tête.

Cependant, le gouvernement américain a d’autres moyens de pression. Il pourrait, par exemple, lancer des poursuites antitrust, comme l’a fait la Federal Trade Commission (FTC) sous l’administration Biden. Ces poursuites visent à enquêter et à sanctionner les comportements anticoncurrentiels des géants de la tech. Bien que ces actions n’aient pas l’impact immédiat d’une « fermeture », elles pourraient sérieusement entraver les opérations de Google.

Il faut aussi considérer les conséquences potentielles d’une telle action. Google n’est pas qu’un moteur de recherche. C’est aussi Gmail, YouTube, Google Maps, Android, et bien d’autres services utilisés quotidiennement par des milliards de personnes. Une fermeture de Google aurait des répercussions massives sur l’économie mondiale, l’accès à l’information, et même sur la façon dont nous communiquons et travaillons.