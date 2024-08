Google Pixel 9 : pourquoi ne vous pourrez pas utiliser leur nouveau chargeur de 45 W à pleine puissance

Pour alimenter les Pixel 9 présenté ce 13 août, Google lance aussi un nouveau chargeur secteur de 45 W. Le problème, c’est que vous ne pourrez pas l’utiliser à pleine puissance avec les derniers modèles de Google et pour une bonne raison : ils ne supportent pas une telle puissance.

Le chargeur secteur Google de 45 W // Source : Frandroid

C’est lors de cette fameuse Made by Google 2024 que Google a officialisé ce qu’on attendait tant : les Pixel 9, Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold. Quatre smartphones, dont deux « nouveaux » modèles (bien qu’il y ait eu des modèles XL par le passé). Ils ont la particularité d’augmenter (un peu) la puissance de charge maximale : de quoi améliorer la vitesse de charge. Mais pour ça, il fallait un nouveau chargeur.

Le problème avec ce chargeur et les Pixel 9

Au regard des fiches techniques des nouveaux smartphones de Google, on se rend bien compte que la puissance maximale délivrée par le chargeur n’est pas supportée :

Pixel 9 : jusqu’à 27 W ;

Pixel 9 Pro : jusqu’à 27 W ;

Pixel 9 Pro XL : jusqu’à 37 W.

En réalité, il n’y a que le Pixel 9 Pro Fold qui supporte les 45 W, à savoir la puissance maximale délivrée par ce nouveau chargeur. Ce qui est d’autant plus frustrant que ce chargeur secteur n’est pas fourni avec le smartphone. Il est vendu sur le site de Google au prix de 34,99 euros. Un chargeur à acheter en option, même si vous vous offrez le Pixel 9 Pro Fold à 1899 euros.

Les vitesses de charge des Pixel 9

Il n’empêche que cette année, Google fait des efforts sur le volet batterie de ses smartphones. Tout d’abord, les batteries sont un peu plus grosses : on gagne ainsi 125 mAh sur le Pixel 9 et 10 mAh (seulement), entre le Pixel 8 Pro et le Pixel 9 Pro XL (qui sont de la même taille environ).

Côté puissance de charge aussi, c’est mieux : de 30 à 37 W sur le Pixel 9 Pro XL par rapport au Pixel 8 Pro. De quoi légèrement augmenter la vitesse de charge. Ainsi, comme le rappelle 9to5Google, les Pixel 9 et 9 Pro peuvent récupérer jusqu’à 55% de batterie en 30 minutes. Et pour le Pixel 9 Pro, c’est encore mieux : 70% de batterie en 30 minutes de charge. Alors si le chargeur secteur de Google va jusqu’à 45 W, espérons que le fabricant poursuivra dans sa lancée et continue d’augmenter les puissances de charge acceptées par ses téléphones.