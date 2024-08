Avec Call Notes, Google a trouvé la solution pour ne rien rater de vos appels téléphoniques

Cette année, Google met le paquet sur les applications et fonctionnalités exclusives sur ses nouveaux Pixel 9. Parmi elles, Call Notes : une fonctionnalité permettant de résumer vos appels téléphoniques.

Conférence Made by Google 2024 oblige, nous avons eu droit à l’officialisation tant attendue des Pixel 9, Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold. Mais pour en faire la promotion, Google multiplie les fonctions et applications exclusives. Il y a notamment Call Notes qui a retenu notre attention : cette fonction permet de résumer les appels téléphoniques.

Gemini Nano derrière cette fonction de résumé des appels

Le principe est tout simple : Call Notes rédige pour vous un résumé de votre conversation à la fin d’un appel téléphonique. Cela s’annonce très commode pour retenir un rendez-vous, une localisation, un numéro de téléphone à se rappeler. Pour un entretien téléphonique, c’est très utile pour se souvenir de tous les détails. Attention : cela ne fonctionne que pour les appels de 30 secondes minimum. Call Notes permet aussi de consulter la transcription totale de l’appel en dessous du résumé. Naturellement, lorsque vous l’utilisez, votre interlocuteur est prévenu.

Call Notes // Source : Google

Évidemment, Google a pensé à tout pour protéger la vie privée de vous et de votre interlocuteur. C’est pourquoi Call Notes fonctionne uniquement en local. C’est-à-dire que la transcription et le résumé de l’appel téléphonique n’est traité que par le Pixel 9 en question. Derrière ça, c’est bien sûr Gemini Nano, la petite version du LLM de Google. Pour rappel, ce modèle d’IA a spécifiquement été développé pour fonctionner en local sur des smartphones, entre performances suffisantes et consommation d’énergie pas trop grande.

La démonstration de Call Notes // Source : Google

Si pour le moment seuls les Pixel 9 y ont droit, on peut penser qu’à terme, les Pixel 8, 8 Pro et 8a pourront aussi en profiter. En effet, ces smartphones aussi peuvent faire tourner Gemini Nano. Malheureusement, Call Notes n’est pas (encore) disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.