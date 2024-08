Il a réussi à acheter un Google Pixel 9 Pro Fold et le compare au Pixel Fold

Le Pixel 9 Pro Fold ne sortira pas avant le 4 septembre. Un utilisateur de Reddit a réussi à s’en procurer un exemplaire.

Si on a déjà pu prendre en main les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, il faudra attendre le 4 septembre pour parler librement du Pixel 9 Pro Fold.

Cependant, Google ne peut pas tout circonscrire et c’est ainsi que l’Autrichien Ok_Row_3905, a pu mettre la main sur le nouveau smartphone pliable de Google et dévoile largement ce produit final dans une large sélection de photos.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel 9 Pro Fold et Pixel Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905

Il explique qu’il l’a tout simplement acquis dans un magasin. Il le compare au premier Pixel Fold et indique qu’il est bien plus léger. Les photos comparatives permettent surtout de mettre en exergue la différence de taille entre ces deux modèles. On passe effectivement de 7,6 pouces à 8 pouces sur le modèle de 2024.

Google Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905 Google Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold // Source : Ok_Row_3905

Une pliure moins visible que celle du Z Fold 6

Et quand on parle de smartphone pliable, il est impossible de ne pas évoquer la pliure de l’écran interne.Ok_Row_3905 décrit celle-ci comme étant bien moins visible que celle du Samsung Galaxy Z Fold 6.

Lors de son test, nous l’avons mis en point négatif, arguant qu’elle « se sent toujours sous le doigt et reste très visible si vous ne tenez pas le téléphone bien devant vous. » Le Pixel 9 Pro Fold serait plus abouti sur ce point.

Disponible le 4 septembre prochain, le Pixel 9 Pro Fold est en précommande actuellement. Affiché officiellement à 1899 euros, il est assorti d’une double réduction :

le 512 Go au prix du 256 Go,

jusqu’à 900 euros de reprise sur un ancien téléphone. Exemple : un iPhone 8 64 Go en bon état est repris 362 euros.

Dans ce cas de figure, le Pixel 9 Pro Fold 512 Go revient donc à 1537 euros.