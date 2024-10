Circle to Search : la fonction de recherche devrait s’étendre aux vidéos

Après la recherche sur images, la très pratique fonctionnalité Circle to Search de Google devrait s’améliorer et prendre en charge la recherche vidéo. La boucle est bouclée.

la fonction « Entourer » permet de retrouver sur le web un objet croisé sur internet. // Source : Samsung

La fonctionnalité Circle to Search, permettant de faire des recherches en entourant ce qui apparaît sur son écran, devrait s’étendre à la recherche sur vidéos.

Google ! Va chercher !

Présenté en grande pompe lors de la présentation des Pixel 8 et des Samsung Galaxy S24, Circle to Search est un outil de recherche pratique pour démarrer une recherche Google. En entourant l’objet de vos recherches sur votre écran, Google lance une recherche associée vous permettant de trouver la référence dudit objet et les informations lui correspondant.

On apprend via Android Authority, qu’une nouvelle version de l’application de Google possède dans ses lignes de codes une référence à Circle to Search. Intitulée « recherche vidéo contextuelle » (contextual video search), cette fonctionnalité suggère que Circle to Search s’étend désormais aux vidéos.

Ces informations proviennent du démontage de l’APK qui permet de voir le code d’une application et de prédire certaines fonctionnalités qui pourraient arriver sur cette dernière.

Leurs équipes n’ont pour le moment pas réussi à activer ce mode, supposant qu’il faudra attendre de nouvelles versions.

Pour aller plus loin

Circle to Search : vos recherches Google vont devenir plus pratiques avec cette nouveauté Chrome

Une nouvelle méthode de recherche

En signant ce nouveau mode de recherche, Google bouclerait la boucle. Plus besoin de décrire avec plus ou moins de précision l’objet de votre recherche, vous pourrez cibler directement le point de départ de celle-ci. Android Authority imagine qu’il serait possible d’effectuer des recherches depuis n’importe quel type de vidéo, qu’elles soient stockées localement ou en ligne. Si l’on imagine aisément les méthodes d’utilisation, on peut émettre des réserves sur la puissance que nécessiterait une telle fonction.

En attendant de voir la fonctionnalité débarquer, vous pouvez toujours vous rendre sur YouTube et tester son IA vous permettant de poser des questions sur les vidéos que vous êtes en train de regarder.