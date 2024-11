Cette fonctionnalité que les amoureux du sport pourraient adorer sur les Google Pixel

Selon les trouvailles de 9to5Google, le géant américain Google travaillerait sur une nouvelle fonction widget pour ses smartphones Pixel. L’idée étant de leur donner la capacité d’afficher des résultats sportifs en direct, comme le font déjà les iPhone avec Dynamic Island.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur les téléphones Google Pixel, le widget At a Glance propose sa dose de praticité en modifiant intelligemment les informations affichées sur votre écran en fonction de vos habitudes, de l’heure de la journée et de l’état de vos appareils domestiques intelligents. À l’avenir, il pourrait proposer une toute nouvelle fonction qui ravirait les amateurs de sport.

Un widget axé sur le sport

Selon les trouvailles de 9to5Google, qui a fouillé dans la dernière version d’Android System Intelligence du Pixel 9, Google travaillerait a afficher les résultats sportifs en direct dans ledit widget At a Glance. Des bouts de code allant dans ce sens nous mettent en tout cas la puce à l’oreille quant aux intentions de la firme de Mountain View.

Ces résultats sportifs s’inviteraient aussi bien sur votre écran d’accueil lorsque vous utilisez votre téléphone, que sur votre écran de verrouillage. À noter que 9to5Google est aussi tombé sur plusieurs mentions faisant référence à Gemini, dont les capacités pourraient potentiellement être utilisées pour optimiser au maximum l’expérience utilisateur de la fonction.

Quand Google s’inspire d’Apple

Rien ne dit que Google ira au bout de son idée. Mais si c’est le cas, les Pixel viendraient plus ou moins s’inspirer des iPhone, eux aussi capables d’afficher les scores en direct depuis Dynamic Island. Il reste en tout cas intéressant de voir comment les géants de la tech’ incluent de plus en plus le monde du sport sur leurs interfaces de téléphone.