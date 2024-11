Changer de smartphone serait bien moins stressant l’année prochaine

Simplifier l’arrivée sur un nouveau smartphone, voilà l’objectif que pousse Google auprès des autres constructeurs.

Démarrer un nouveau smartphone est toujours une petite épreuve. Entre sa configuration et le transfert de ses données, on peut tomber dans le casse-tête si un pépin se présente.

Google a introduit cette année une nouvelle manière de configurer son smartphone avec ses Pixel 9. L’ensemble de la gamme propose de parcourir l’appareil, le tester et l’utiliser avant de transférer ses données de son ancien téléphone.

Les possesseurs de Pixel 9 peuvent ainsi piocher des données sur d’anciens smartphones avec l’application Android Switch.

Récupérer ses données a posteriori

Jusqu’alors, cette étape est à réaliser à l’initialisation de l’appareil. Impossible par la suite de récupérer d’autres données, à moins d’en passer par des applications tierces. Et entre iOS et Android, c’est encore plus galère.

Google donne donc du mou aux consommateurs et serait suivi dès 2025 par d’autres marques. Dans un article de blog, la filiale d’Alphabet explique avoir discuté avec plusieurs fabricants de smartphones Android pour qu’ils l’implémentent dans leurs futurs appareils.

