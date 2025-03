Prise en main du Pixel 9a, dos plat, vidéo zoomée, on en voit beaucoup

Après les photos, voici une vidéo de prise en main du Pixel 9a, laquelle montre ses performances en zoom.

Google Pixel 9a // Source : Alexis Garza

Le Pixel 9a ne parvient plus à se cacher. Il a tout d’abord été aperçu sur des images conceptuelles puis à travers le matériel marketing officiel de Google. Aujourd’hui, on a droit à une vidéo de prise en main. Attention, il ne s’agit pas d’une vidéo commentée, mais juste d’un youtubeur (Alexis Garza) qui le tient en main et le montre sous toutes ses coutures sur fond de combat de Lucha Libre.

Un dos plat

Celle-ci permet tout de même d’apprécier le dos du téléphone, sans doute sa plus grande différence avec les autres Pixel 9 et surtout le Pixel 8a. Exit la barre prohéminente de capteurs, signature visuelle de Google. Le Pixel 9a réduit largement cette zone avec ses deux capteurs photo logés dans une petite pilulle horizontale flanquée à gauche. Surtout, ceux-ci sont totalement plats. Finie la bosse au dos du téléphone. On retrouve ici ce que l’on avait encore avec le Pixel 5 en 2020, à savoir un module photo quasiment affleurant.

De l’autre côté, le youtubeur nous montre l’écran de l’appareil, vraisemblablement un 6,3 pouces. Il utilise l’application appareil photo et filme le combat, utilisant le zoom numérique du Pixel 9a. Le rendu, comme on peut le voir, n’est pas méchant du tout pour du numérique, surtout avec un tel grossissement.

Les rumeurs indiquent que Google pourrait lancer son smartphone de milieu de gamme le 19 mars prochain.

Aucune information n’est encore officielle, mais voici la configuration présentie pour ce concurrent des Galaxy A56 et Nothing Phone (3a) Pro :

Écran : dalle Oled de 6,3 pouces (120 Hz) avec une luminosité max en HDR de 1800 nits et 2700 nits en pic.

Photo : un capteur grand-angle GN8 de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Aussi un 13 Mpx en façade.

Puce : le Tensor G4 des Pixel 9.

Batterie : il embarquerait une capacité de 5100 mAh avec une charge filaire à 23 Watts et 7,5 Watts en sans-fil.

Deux versions : 128 Go à 549 euros et 256 Go à 649 euros.