Fini la connexion obligatoire : Gemini se démocratise pour tous 

Vous en avez assez de devoir vous connecter à votre compte Google pour discuter avec une IA ? Bonne nouvelle ! Gemini, le chatbot de Google, fait tomber les barrières. Désormais, vous pouvez lui poser des questions existentielles ou lui demander la recette du gâteau parfait sans révéler votre identité.

Gemini sur iPhone // Source : Edouard Le Ricque / Frandroid

Google vient de faire un pas de géant pour rendre son assistant virtuel Gemini plus accessible. Désormais, plus besoin de compte Google pour discuter avec l’IA sur le web. Un changement qui marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise.

Cette nouveauté permet à n’importe qui de tester Gemini en quelques clics. Il suffit d’aller sur le site web, et la conversation peut commencer. Fini les formulaires d’inscription et les mots de passe à retenir.

Une liberté avec quelques limites

Attention toutefois, cette version « anonyme » de Gemini a ses limites. Sans compte, on n’a accès qu’au modèle de base, le Gemini 2.0 Flash. C’est un peu comme avoir un assistant virtuel stagiaire : il peut vous aider pour les tâches simples, mais pas question de lui confier les gros dossiers.

Pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut toujours se connecter. Pas d’historique des conversations, pas de téléchargement de fichiers, pas de génération d’images… Google garde ses meilleurs atouts pour les utilisateurs identifiés.

Cette approche permet à Google de trouver un équilibre entre accessibilité et incitation à créer un compte. Les curieux peuvent tester Gemini sans engagement, tandis que les utilisateurs réguliers sont encouragés à se connecter pour profiter de l’expérience complète. À noter que cette nouveauté ne concerne que la version web. Sur smartphone, que ce soit Android ou iOS, il faut toujours un compte Google pour utiliser Gemini.

Ce changement pourrait bien booster la popularité de Gemini. En facilitant l’accès, Google espère séduire de nouveaux utilisateurs et rattraper son retard sur ChatGPT. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits dans un marché de l’IA conversationnelle de plus en plus concurrentiel.

Pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, c’est une bonne nouvelle. On peut désormais poser des questions à Gemini sans laisser de traces. Idéal pour les conversations qu’on préfère garder secrètes, comme demander comment impressionner sa belle-mère ou trouver le cadeau parfait.