Écrire des romans dans Google Messages sera bientôt plus facile

Google Messages, l’application de messagerie par défaut sur tous les smartphones Android va enfin faire évoluer sa zone de saisie.

Malgré ses fonctionnalités modernes, notamment grâce au protocole RCS, elle souffre depuis longtemps d’un défaut d’ergonomie : la taille de sa zone de saisie de texte. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment rédiger des messages un peu plus longs : Google semble enfin prêt à corriger ce tir !

Le problème : une fenêtre trop petite pour de grands messages

Actuellement, lorsque vous tapez un message dans Google Messages, la zone de texte ne s’étend que sur deux ou trois lignes maximum. Si votre message dépasse cette limite, vous devez faire défiler manuellement le texte à l’intérieur de cette petite fenêtre pour le relire ou le modifier.

Une limitation frustrante, surtout à l’heure où le RCS encourage des messages plus riches et potentiellement plus longs, se rapprochant de ce que proposent des applications comme WhatsApp ou iMessage, qui gèrent bien mieux l’affichage de textes conséquents.

Pour beaucoup, cette contrainte rend la composition et la relecture de messages longs inutilement fastidieuses.

Des indices dans le code

Comme souvent avec les nouveautés Google, les premiers indices proviennent de l’analyse du code de l’application elle-même. Android Authority a dépioté celui d’une version bêta récente de Google Messages.

Dans ce code, ils ont découvert plusieurs nouvelles lignes faisant explicitement référence à une extension de la zone de composition.

En modifiant ces paramètres, Android Authority est parvenu à étendre la taille de la zone de composition à 12 lignes au lieu de quatre habituellement.

Cette modification, bien que simple en apparence, représenterait une amélioration significative de l’expérience utilisateur. On gagnerait en confort sans être obligé de scroller dans son message. Idem pour l’édition qui s’en trouverait facilitée sur un long texte.

Cependant, rappelons que la présence de ce code dans une version bêta ne garantit pas un déploiement immédiat, ni même certain. Google expérimente souvent des fonctionnalités qui ne voient jamais le jour ou qui sont modifiées avant leur lancement public.

Cependant, l’identification de ce problème récurrent par Google et les indices pointant vers une solution concrète vont dans le bon sens.

