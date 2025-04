Les lunettes connectées de Google montrent le bout de leur nez

Alors que de nombreuses entreprises se sont lancées dans la course aux lunettes connectées, les plans de Google sur le sujet sont encore flous. Mais le géant de la recherche a tout de même fait la démo d’un de ses projets en public récemment.

Crédit : TED

Pas vraiment connu pour savoir garder un secret, Google a récemment levé un tout petit bout du voile qui masquait son projet de lunettes connectées. Si l’existence d’un produit concurrent aux Ray-Ban Meta et autre Snap Spectacles au sein de Google n’était pas un secret, ces derniers n’avaient jamais été vus en public… Jusqu’il y a peu.

Comme l’a remarqué le média américain Axios, un responsable de Google a récemment paradé sur scène avec la fameuse paire de lunettes made in Mountain View.

Une intelligence masquée dans le téléphone

Cela s’est passé durant une conférence Ted pendant laquelle Shahram Izadi, ingénieur en charge du développement de la réalité augmentée et la réalité virtuelle chez Google, a montré de quoi le produit était capable. Ou tout du moins en partie.

Portant sur le nez ce qui ressemblait à une paire de binocles tout ce qu’il y a de plus classique, l’homme a montré la manière dont les lunettes étaient capables de traduire du persan vers l’anglais en temps réel ou encore de scanner les pages d’un livre en quelques secondes. Sans que l’on puisse exactement vérifier les dires, Shahram Izadi a également affirmé que les lunettes affichaient un prompteur avec ses notes pour la conférence.

Le prototype de lunettes connectées de Google // Crédit : Google

« Ces lunettes fonctionnent avec un téléphone, […] ce qui leur permet d’être très légères et d’accéder à toutes les applications de votre téléphone », a expliqué le responsable. Les lunettes disposent tout de même d’un micro, d’une enceinte et d’un module photo capable d’enregistrer et de se souvenir de ce que vous avez vu pendant la journée.

Durant la même conférence, Shahram Izadi a aussi fait la démo du projet Moohan, le casque de réalité virtuelle de Samsung qui devrait faire de la concurrence au Vision Pro d’Apple.

Pour aller plus loin

Samsung dévoile son casque XR concurrent de l’Apple Vision Pro : caractéristiques, fonctions, disponibilité et prix

Si ce produit est quasiment certain de sortir dans les prochains mois, pour les lunettes c’est une autre histoire. Il semblerait que Google souhaite bel et bien commercialiser le produit pour montrer à ses partenaires ce qu’il est possible de faire dans ce secteur, mais aucune date précise ni aucun prix n’a encore été annoncé.