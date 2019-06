Cette semaine, Google a confirmé les rumeurs sur le design de son futur Pixel 4. Un choix rarement vu aussi en amont de la présentation d’un produit. Mais que pensez-vous finalement de ce dos ? C’est ce qu’on cherche à savoir dans notre sondage cette semaine.

Alors que les rumeurs et les fuites commençaient à se multiplier autour du design du futur Google Pixel 4, le constructeur a préféré prendre les devants cette semaine. Dans un tweet publié cette semaine, la marque a tout simplement dévoilé le design du smartphone, du moins de son dos. Un choix particulièrement osé de la part du constructeur tant on a l’habitude que les marques refusent de commenter les rumeurs sur leurs produits.

Le rendu mis en ligne par la firme permet notamment de découvrir un dos sans aucun lecteur d’empreintes, mais surtout une seule texture, contrairement aux précédents Pixel. Surtout, à l’instar de ce qu’on attend de l’iPhone XI, le module photo serait particulièrement large, de forme carrée et intégrerait rien de moins que deux appareils, un flash et un capteur. Ce que vous pensez de ce choix de design, c’est ce qu’on vous demande cette semaine.

Chargement Que pensez-vous du design du Google Pixel 4 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. J'adore, il est très original

J'aime bien, mais c'est déjà vu

Bof, je veux surtout voir le devant

Je n'aime pas du tout ce dos

Je n'y crois pas, il aura un autre design

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Stadia n’a pas vos faveurs

La semaine dernière, nous vous interrogions sur votre intérêt pour Google Stadia, le service de cloud gaming de la firme de Mountain View. Vous avez été 2135 à nous répondre et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous n’êtes pas convaincus.

Pour plus de 30% d’entre vous, les consoles et le PC ont encore de beaux jours devant eux, notamment en raison des débits, qui n’ont pas besoin d’être aussi élevés que sur Stadia pour jouer. « De toute façon je n’ai pas assez de débit », nous signale ainsi Noiser88 en commentaires. 25% d’entre vous sont encore plus durs, jugeant tout simplement que le service de Google n’a aucun intérêt. C’est notamment le cas de Wilcox qui n’a « pas trop le temps de jouer ».

Parmi les votants, 25% sont quant à eux plus optimistes, mais attendent surtout la version gratuite du service, prévue pour 2020. « L’offre gratuite peut potentiellement être intéressante, mais on va attendre de voir ce que propose la concurrence dans les autres conférences de l’E3 aussi », explique ainsi Fab en commentaires. 9,8% sont convaincus sur le principe, mais attendent une autre offre et seulement 8,1% des votants ont déjà précommandé.