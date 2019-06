Des rendus du Google Pixel 4 permettent de l’admirer dans un nouveau coloris menthe.

Le Google Pixel 4 — et son grand frère le Pixel 4 XL — fait déjà beaucoup parler de lui alors que sa présentation officielle n’est pas attendue avant octobre. Il faut dire que les fuites sont assez nombreuses autour de ce smartphone et Google lui-même a confirmé le nom du produit ainsi qu’un grand changement esthétique par rapport aux générations précédentes.

On sait ainsi que le dos du Pixel 4 accueillera un module photo au format carré, comme celui attendu sur le supposé iPhone XI. Google ne se contentera donc plus d’un seul capteur photo. Plusieurs détails sont tout de même encore assez flous en ce qui concerne le design de l’appareil. Or, le site IndiaShopps affirme avoir reçu des rendus réalisés par des sources proches de l’équipe de développement de ce futur smartphone.

Il serait précipité d’affirmer avec aplomb que ces images dévoilent fidèlement l’apparence du Google Pixel 4, mais elles permettent de donner une bonne idée du design. Aussi et surtout, on peut voir que, d’après les sources d’IndiaShopps, apparemment bien informées, le téléphone se déclinerait en trois coloris : noir, blanc et menthe.

Prenons donc toutes les pincettes nécessaires quant à la fiabilité de cette information, mais ne nous privons pas d’admirer ce coloris menthe qui serait assez rafraîchissant. En attendant, notez qu’OnLeaks a dévoilé ses estimations des dimensions et tailles d’écran des Pixel 4 et Pixel 4 XL.