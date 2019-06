Alors que Google a confirmé le design cette semaine, cela n’empêche pas les fuites du futur Pixel 4. Le smartphone aurait été aperçu dans les rues de Londres comme le signale le site 9to5Google.

Les leaks se suivent et se ressemblent bien. Alors que Google a confirmé cette semaine le design de son Pixel 4, afin de répondre aux différentes rumeurs, il semble que le constructeur ait bien fait de prendre les devants. En effet, ce vendredi, le site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité de la firme, a publié deux photos de ce qui semble bel et bien être le prochain smartphone haut de gamme de Google.

Le site assure avoir reçu les deux clichés, capturés à Londres, de la part d’une « source qui souhaite rester anonyme » et on peut clairement y distinguer le dos du smartphone, du moins la partie qui importe le plus. En effet, si l’appareil est protégé par une coque, les photos permettent bel et bien de découvrir l’imposant module photo au dos, avec ses deux objectifs et son flash positionné en bas.

Une configuration semblable à celle partagée cette semaine par Google sur Twitter. La firme avait en effet décidé de mettre fin aux rumeurs en confirmant le design du dos de l’appareil. Une manière d’essayer de calmer les ardeurs en confirmant que ce design était bel et bien d’actualité, mais que d’autres surprises seraient annoncées lors de la présentation du smartphone.

Une annonce toujours prévue en octobre

Selon plusieurs sources, Google aurait en fait travaillé non pas sur un unique design pour son Pixel 4, mais sur trois. Plusieurs équipes auraient été mises au travail par la firme afin de pouvoir choisir in fine le design le plus convaincant et d’éviter l’erreur faite avec l’encoche massive du Google Pixel 3 XL. Il semble donc avec ces photos que non seulement Google développe bien ce design, mais également que des prototypes utilisables soient déjà dans la nature.

Pour rappel, l’annonce du Google Pixel 4 n’a pas été avancée malgré les nombreuses fuites et le smartphone devrait bien être officialisé en octobre prochain, comme c’est le cas tous les ans.