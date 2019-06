Alors que l’on parle beaucoup du design des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, le leaker OnLeaks dévoile quelques estimations de leurs tailles d’écran ainsi que de leurs dimensions.

Google a surpris son monde en dévoilant lui-même un aperçu du design des Pixel 4 bien avant leur officialisation. En faisant cela, la firme de Mountain View voulait notamment couper l’herbe sous le pied des nombreux leakers qui publient déjà des images et informations supposées sur les deux smartphones.

L’initiative avait le mérite d’apporter un vent de fraîcheur dans le milieu de la téléphonie mobile. Toutefois, cela n’arrêtera pas le célèbre OnLeaks. Comme d’habitude, ce dernier s’appuie sur des sources au sein de l’industrie et dévoile ainsi des estimations des tailles d’écrans des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, en plus de leurs dimensions.

In addition: – #Pixel4 = Likely between 5.6-inch and 5.8-inch display + roughly 147.0 x 68.9 x 8.2 mm (9.3 including rear camera bump)

– #Pixel4XL = Likely between 6.2-inch and 6.4-inch display + roughly 160.4 x 75.2 x 8.2 mm (9.3 including rear camera bump) Cheers! pic.twitter.com/ayuVABUmKY — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 18, 2019

Voici ce que l’on retient des informations d’OnLeaks :

Google Pixel 4 diagonale d’écran comprise entre 5,6 à 5,8 pouces dimensions estimées de 147 x 68,9 x 8,2 mm

Google Pixel 4 XL diagonale d’écran comprise entre 6,2 et 6,4 pouces dimensions estimées de 160,4 x 75,2 x 8,2 mm



À noter que, pour les deux modèles, l’épaisseur évaluée monte à 9,3 mm lorsque le module photo est pris en compte dans le calcul.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

D’ailleurs, en parlant de l’appareil photo, celui-ci aurait droit à une grosse refonte. Dans les images dévoilées par Google ou par les leakers, on aperçoit au dos des Pixel 4 et Pixel 4 XL un module au format carré doté de deux ou trois capteurs.

Le Google Pixel 4 aurait même déjà été pris en main, mais il faudra tout de même attendre octobre avant de le voir officiellement présenté par l’entreprise.