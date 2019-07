Donald Trump a annoncé qu’il allait ouvrir une enquête pour savoir si Google livre, volontairement ou non, des informations sensibles au gouvernement chinois. Cette décision fait suite aux accusations du milliardaire Peter Thiel.

L’affaire Huawei est en train de se conclure, mais voilà qu’une autre polémique mêlant les États-Unis, la Chine et des soupçons d’espionnage pourrait voir le jour. Et cette fois-ci, c’est Google qui est dans l’œil du cyclone et dans le viseur du président Donald Trump.

Ce dernier a en effet indiqué que son administration allait ouvrir une enquête pour savoir si le géant emblématique Google travaillait avec illicitement avec le gouvernement chinois. Le chef d’État s’est même fendu d’un tweet pour annoncer sa décision.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019