Le Pixel 3a montrait déjà le chemin, et c’est désormais confirmé avec la fuite du design du Pixel 4, Google abandonne le design à encoche.

C’est un euphémisme que de dire que l’encoche du Google Pixel 3 XL a déçu en 2018. Souvent jugée disgracieuse, ou trop imposante, elle semblait surtout injustifiée puisque Google ne proposait aucun système de reconnaissance faciale.

Avec les Pixel 3a et Pixel 3a XL, Google semblait avoir corrigé ce choix de design, mais il s’agissait de modèle intermédiaire, et milieu de gamme. Nous savons désormais que la gamme Pixel 4 abandonne elle aussi l’encoche.

Un front un peu large

C’est une nouvelle fois à OnLeaks, avec iGeeksBlog, que l’on doit ces images du Pixel 4, le petit frère du Pixel 4 XL dont on avait déjà aperçu le design. Il s’agit d’images de synthèse venant des plans d’usine du Pixel 4, qui devrait donc se rapprocher de la réalité.

On remarque donc surtout l’absence d’encoche, remplacée par un large front qui déséquilibre un peu la taille des bordures de chaque côté de l’écran. Les bords du smartphone semblent particulièrement arrondis, et on voit à l’arrière le module avec deux appareils photo, une première pour un Pixel.

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient donc proposer les mêmes lignes de design, même si l’un des modèles est évidement plus imposant que l’autre. Cela marquerait un retour à la première génération de Pixel, les deux autres générations différenciaient plus le modèle XL et son petit frère.

Le design en deux tons à l’arrière du téléphone semble également avoir disparu.

D’après les plans, le Pixel 4 aurait un écran de 5,6 pouces, avec un châssis de 147,0 x 68,9 x 8,2-9,3 mm. On aurait donc quelque chose d’assez proche de l’iPhone X d’Apple.