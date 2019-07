Google travaille sur un système de reconnaissance faciale 3D pour concurrencer le Face ID d’Apple. Pour l’améliorer, la firme propose de l’argent à des personnes croisées dans la rue en échange d’un scan de leur visage. Serait-ce pour le Google Pixel 4 ?

La reconnaissance faciale 3D est un système de sécurité pour smartphone popularisé par Apple et sa solution Face ID dévoilée avec l’iPhone X. Malgré quelques exceptions, la plupart des smartphones Android le permettant fonctionnent avec un système 2D moins sécurisé.

Google cherche à développer son propre moyen pour sécuriser davantage sa reconnaissance faciale. L’entreprise ne serait plus très loin d’y parvenir puisque des employés de la marque sillonnent les rues de certaines villes — a priori seulement aux États-Unis — pour proposer aux passants de se faire scanner le visage par un mystérieux appareil contre un chèque cadeau de cinq dollars.

Un Face ID sur le Pixel 4 ?

C’est Chris Matyszczyk de chez ZDNet qui a dévoilé cette pratique de Google. Il raconte. Un de ses amis se fait interpeller dans un parc à New York par des employés de la firme. « Bonjour ! Nous travaillons pour Google et nous collectons des données pour améliorer la future génération de déverrouillage de smartphone par détection faciale. ». C’est ainsi que la conversation s’est engagée.

L’étape suivante est de scanner son visage depuis un smartphone emmitouflé dans une grosse coque pour ne pas en deviner les formes puis de récupérer une carte cadeau de 5 dollars chez Amazon ou Starbucks.

Cet appareil caché dans une coque proéminente éveille les soupçons, et rappelle des rumeurs portant sur un potentiel système de reconnaissance faciale sur le Google Pixel 4 nous ouvre les portes de l’extrapolation. Serait-ce le très attendu Pixel 4 qui aurait été donné aux personnes le temps qu’elles scannent leur visage ? Serait-ce pour lui apprendre à reconnaître les différents faciès ? Bien évidemment, Google n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de ZDNet.

Le Google Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient être annoncés d’ici le mois d’octobre lors de la conférence Made by Google. En attendant, une autre question peut être posée : les données de votre visage ne valent-elles pas un peu plus qu’un chèque cadeau de cinq dollars ? Vous avez quatre heures.