Des éléments dans le code source de l’application Camera de Google tendent à confirmer la composition de l’appareil photo des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. On y voit notamment la mention d’un telephoto arrière et d’un capteur infrarouge à l’avant.

Android Q en est actuellement à sa beta 5, mais il semblerait néanmoins que cette version soit sortie légèrement plus tôt que prévu puisqu’elle embarque notamment le patch de sécurité du mois d’août. Cette beta 5 s’accompagne entre autres de nouvelles versions des applications préembarquées. En décompilant la version 6.3 de Google Photos, XDA a découvert quelques informations intéressantes qui pourraient selon toutes vraisemblances concerner le Google Pixel 4 (et le Google Pixel 4 XL).

Le code source de l’application contient différents identifiants liés aux différents capteurs du smartphone. On y retrouve des identifiants correspondants à chaque capteur (physique ou virtuel) des Pixel 3, mais certains d’entre eux ne correspondent à rien d’existant à ce jour. Il est notamment question d’un telephoto arrière et d’un IR avant.

Un bond en avant en photo

Les Google Pixel 3 sont considérés comme des références lorsqu’il s’agit de faire de belles photos, mais les P30 Pro et Galaxy S10 apportent plus de flexibilité grâce à leurs multiples capteurs. Grand-angle et téléphoto « zoom » viennent aujourd’hui compléter la panoplie que l’on attend sur nos smartphones.

Avec le Pixel 4, Google pourrait donc régler ce problème en ajouter un téléphoto à son smartphone. Un point qui correspond par ailleurs au visuel que la firme de Mountain View a publié sur lequel on peut voir deux objectifs photo. Rien ne permet cependant de déterminer la puissance de ce « zoom ».

Le capteur « IR » pourrait quant à lui correspondre à un capteur infrarouge, ce qui peut s’avérer utile pour améliorer la mise au point. Il pourrait également s’agir en façade d’un capteur de profondeur servant à de la reconnaissance faciale, à l’instar de Face ID sur l’iPhone, ou d’un capteur permettant de contrôler le téléphone par des gestes.

La présentation du Google Pixel 4 est attendue pour cet automne.