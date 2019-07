La navigation par gestes vous offre trop de faux positifs sur le retour en arrière ? La bêta 5 d’Android 10 Q semble vouloir donner plus de contrôle à l’utilisateur.

Android 10 Q ne sera pas la version majeure qui bousculera profondément ce qu’est le système d’exploitation mobile de Google. Toutefois, elle sera celle qui finalisera enfin des fonctionnalités jugées trop brutes sur la version précédente.

L’une d’entre elles, sûrement la plus critiquée, est la navigation par gestes incluse par Google. Celle-ci a été loin de satisfaire les utilisateurs, il n’est pas étonnant donc qu’elle connaisse le plus de changement.

Nouveaux réglages pour la navigation par gestes

La bêta 5 d’Android 10 Q est apparue en fuite selon les informations récupérées par 9to5Google. Un utilisateur de Reddit a pu montrer grâce à cela une nouvelle option pour la navigation par gestes.

Celle-ci concerne la « sensibilité du bouton retour », qui se fera en glissant à partir des côtés latéraux de l’écran à l’avenir. De toute évidence, celle-ci donne un contrôle plus poussé à l’utilisateur concernant le moment où le système enregistre bien un retour en arrière, pour éviter les faux positifs.

Quatre niveaux de sensibilité sont prévus, du plus bas au plus haut. Google prévient cependant que le plus haut risque d’entrer en conflit avec les applications.

On ne peut s’empêcher de relier cette nouvelle option avec le changement inclus lors de la précédente bêta concernant l’accès aux menus sur la gauche, qui se faisait par sensiblement le même geste que le bouton retour auparavant.

La combinaison de ce nouveau réglage avec ce changement devrait nous permettre de trouver le réglage exact nous correspondant pour éliminer les faux positifs frustrants à l’usage. Voilà qui n’est pas du luxe.