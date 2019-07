Après avoir revu la barre de navigation avec les précédentes bêtas d’Android 10 Q, Google va également adapter le comportement des gestes dans les applications, ainsi que l’a confirmé un des développeurs d’Android.

Dès la deuxième bêta d’Android 10 Q en mai dernier, Google avait lancé de nouveaux gestes et une nouvelle barre de navigation. Effacée l’ancienne pilule d’Android 9.0 Pie, la barre se veut bien plus petite et prend moins de place en bas de l’écran. Surtout, le bouton retour, présent sur la précédente version d’Android, est cette fois remplacé par un véritable geste.

Mais Google compte aller encore plus loin pour sa navigation gestuelle, notamment pour mieux interagir avec les applications. C’est en tous cas ce qu’a annoncé sur Twitter Chris Bane, l’un des responsables d’Android en charge de la relation avec les développeurs tiers.

🚧 The drawer behavior is changing. Users will be able to open the drawer by peeking the drawer, and then swiping. Big benefit is that this works with existing apps with "old" DrawerLayout versions. pic.twitter.com/WVyOzQFzHO

— Chris Banes (@chrisbanes) July 2, 2019