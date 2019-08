Google tente de s’affranchir des mots de passe pour ses utilisateurs. Avec la certification FIDO2 pour Android, il est désormais possible de se connecter sur un site web compatible non plus avec un mot de passe, mais avec le capteur biométrique de son smartphone. C’est ce que Google propose désormais avec ses sites.

FIDO2 est une certification de sécurité d’authentification sur le web. Venue de l’alliance FIDO dont Google est membre aux côtés de Samsung, Amazon ou encore Facebook, elle a pour but de s’affranchir des mots de passe pour offrir un moyen plus rapide, mais aussi plus sécurisé pour se connecter sur des sites.

Depuis février dernier et le MWC 2019, Android est certifié FIDO2 et Google a commencé à en tirer profit. On peut à présent accéder à certains sites de Google en se connectant par ce biais !

Un smartphone sous Android 7 Nougat et c’est parti

Pour pouvoir profiter de cette nouvelle manière de se connecter, il faut avoir un smartphone avec un lecteur biométrique sous Android 7 et avoir installé les mises à jour des Google Play Services. La firme de Mountain View déploie au jour le jour sur ses sites. 9to5Google rapporte que cette technique est déjà disponible sur l’un d’entre eux : le gestionnaire de mots de passe (un pur hasard).

Vous pouvez donc le tester en allant sur passwords.google.com, sélectionnez ensuite un site web dont Google a sauvegardé vos identifiants et vous devriez faire face à cet écran :

Plus besoin du mot de passe, il suffit d’utiliser le capteur biométrique de son smartphone pour s’authentifier. Ce moyen va s’étendre sur différents sites dans un futur plus ou moins proche avec comme finalité la disparition totale du mot de passe.