Google vient d’ajouter à son assistant personnel un moyen de créer des rappels non pas pour soi, mais pour des membres de sa famille.

« Ok Google, rappelle-moi de vider le lave-vaisselle, de sortir le chien, de descendre les poubelles ». Beaucoup de choses peuvent ainsi être demandées à l’assistant personnel de Google avec sa fonction « Rappels ». Mais quand on vit en famille, ce n’est pas tout le temps une seule personne qui doit effectuer les corvées.

S’il a créé un groupe familial sur Google, l’utilisateur pourra demander à Assistant de créer des rappels pour les différents membres dudit groupe, par exemple : « Ok Google, rappelle à Omar la réunion demain à 10 heures ».

Disponible en anglais uniquement

Le rappel peut s’afficher sur les différents appareils du membre de la famille où Google Assistant est installé. Omar recevra une notification quand le rappel sera créé et ensuite quand il sera 10 heures.

Une fonctionnalité qui s’accompagne aussi d’une activation ou d’une désactivation du rappel si la personne est arrivée à un certain endroit par exemple. Il n’y a pas besoin de dire à quelqu’un de faire les courses s’il arrive au supermarché avant même que le rappel arrive.

Cette option fonctionne avec les personnes faisant partie de vos contacts et du groupe familial Google ou ayant un compte Google lié au même produit Home que vous. Il est également possible de bloquer certaines personnes qui abuseraient un peu trop de cette technique pour qu’elles ne puissent plus vous assigner de tâches par ce biais.

La mise à jour de Google Assistant arrive « au cours des futures semaines » uniquement en anglais aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. On peut cependant s’attendre à une arrivée en France dans les mois qui suivent.