Les internautes américains peuvent dès aujourd’hui accéder sur Google à un service « à la Tinder » de suggestions de contenus vidéo, en tapant des requêtes dans le moteur de recherche.

Google est pour l’instant resté à l’écart des batailles de streaming vidéo qui agitent Netflix, Amazon, Apple ou encore Disney. Mais la firme de Mountain View commence à poser ses orteils sur ce terrain contesté et lucratif. À partir d’aujourd’hui aux États-Unis, le moteur de recherche de Google suggérera des films et séries aux internautes en réponse à certaines requêtes.

Lorsque l’on tape une requête comme « quoi regarder » ou « bonnes séries à regarder », une section « meilleures recommandations pour vous » apparaîtra en haut des résultats avec un bouton « démarrer ». S’ouvre ensuite une interface à la Tinder où s’affichent quelques affiches de contenus vidéo, que l’on peut balayer vers la droite ou la gauche pour signaler son intérêt ou non. L’algorithme s’en sert bien sûr pour proposer des suggestions plus pertinentes. On peut aussi lancer des requêtes plus spécifiques, comme « films d’horreur des années 80 ».

Quand on a trouvé un film intéressant, Google affiche des informations dessus : le synopsis, les notes des spectateurs sur divers site dédiés, et la liste des plateformes sur lequel le visionner (avec le prix échéant). On peut choisir directement où voir le contenu, ou bien le mettre sur une liste de vœux. D’autres options permettent de spécifier les services de streaming auxquels on est déjà abonné afin de filtrer un peu mieux les contenus proposés et éviter de tomber sur des recommandations qu’il est impossible de trouver dans son catalogue.

En ce début septembre, le timing de cette annonce est bien sûr calé sur la rentrée des séries, dont beaucoup devraient annoncer de nouvelles saisons dans les prochaines semaines. Google assure d’ailleurs à TechCrunch que les informations récoltées par le service ne sont utilisées qu’à des fins de meilleures recommandations, et ne sont pas livrées à des annonceurs.