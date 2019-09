L’annonce du Pixel 4 est pour bientôt. Preuve en est, Google laisse tomber toute discrétion en commençant (presque un mois en avance) à teaser la présentation officielle de son prochain flagship. L’appareil, dont on connait déjà les grandes lignes, s’affiche donc désormais en plein Times Square… et dans un coloris corail des plus saillants.

Ce 16 septembre, Google envoyait à la presse les invitations pour son événement « Made by Google ». Prévu le 15 octobre prochain, il doit notamment permettre d’officialiser le très attendu Pixel 4. Le groupe n’aura toutefois pas perdu de temps pour rendre entièrement publique la date de cette annonce.

Depuis hier, le Google Pixel 4 s’affiche en effet en grand format sur Times Square (en façade de l’hôtel Marriott Marquis, précise 9to5Google), accompagné de la mention « Hey Google, programme un rappel pour le 15 octobre ». Plus intéressant peut-être, la partie supérieure (déjà connue) de l’appareil apparaît dans sa robe orange corail. C’est la première fois que Google dévoile officiellement ce nouveau coloris, qui doit venir en complément des traditionnels variantes noires et blanches déjà confirmées par la firme de Mountain View.

Le Pixel 4 / 4 XL : un smartphone dont on sait déjà presque tout

Nous en avons parlé à maintes reprises ces dernières semaines, le Google Pixel 4 n’est pas un téléphone des plus discrets. Si certaines zones d’ombres demeurent, la plupart de ses spécificités techniques ont fuité. Sauf surprise, l’appareil devrait ainsi embarquer un triple capteur photo arrière, une dalle de 5,6 pouces Full HD+ pour le Pixel 4 et 6 pouces Full HD+ pour le 4 XL, et un Snapdragon 855 épaulé de 6 Go de mémoire vive. Toujours très à cheval sur la photo, l’appareil doit aussi proposer un mode Night Sight amélioré, pour des clichés plus convaincants en basse lumière.

Un écran 90 Hz avec rafraîchissement variable (entre 60 et 90 Hz pour économiser la batterie) est également plus que pressenti sur les nouveaux smartphones de Google, tandis que la firme miserait sur un système de reconnaissance faciale similaire à Face ID. En conséquence, les Pixel 4 et 4 XL sont donc pourvus, non pas d’une encoche, mais d’une large bordure au dessus de l’écran destinée à accueillir les nombreux capteurs du mobile. Google tablerait enfin sur un dispositif de reconnaissance des mouvements de l’utilisateur. Baptisé Soli et présenté en vidéo il y a peu, il permettra d’interagir avec le téléphone sans avoir à le toucher.

À l’instar de feu le capteur Kinect, des mouvements spécifiques permettront par exemple de régler le volume ou de passer d’une chanson à l’autre sans manipuler physiquement le smartphone. Une fonctionnalité intrigante qui pourrait permettre aux Pixel 4 d’attirer l’attention sur un marché chargé.