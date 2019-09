Google devrait proposer trois coloris cette année pour ses Pixel 4 et Pixel 4 XL. Une nouvelle source confirme le choix et le nom des coloris.

On connait tout ou presque des futurs Google Pixel 4 et Pixel 4 XL grâce à de nombreuses fuites. Avant la présentation du 15 octobre, les dernières sources confirment certains détails sur le lancement des deux téléphones.

Tellement Orange

C’est ainsi qu’une source fiable de 9To5Google a pu confirmer les trois coloris qui seraient proposés pour le Pixel 4, et leurs noms.

Comme toujours, Google semble avoir prévu des noms assez simples, comme pour parodier les marques qui inventent chaque jour des teintes pour leurs téléphones. D’après cette source, le Pixel 4 serait donc proposé en au moins trois coloris : « Simplement Noir », « Résolument Blanc », et le nouveau « Oh So Orange » que l’on pourrait traduire par « Tellement Orange ».

Ce sont les trois coloris que nous avions déjà aperçus lors de prise en main des prototypes du téléphone. La version Orange a également été confirmée par Google dans une campagne de publicité.

Pourtant une autre source de 9To5Google affirme qu’un quatrième coloris serait prévu : une version bleue. Elle correspondrait à la version mentholée que l’on avait aperçue dans certaines rumeurs.

Difficile de savoir si ce coloris a simplement résisté aux fuites ou s’il a été annulé entre temps. Il faudra sans doute attendre le 15 octobre pour savoir s’il fera partie des coloris au lancement ou non.