Le Google Nest Hub Max est un écran intelligent doté d'une enceinte et d'une caméra. D'ores et déjà disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, le nouvel appareil a profité de la conférence "Made by Google '19" pour officialiser son arrivée dans l'Hexagone, au prix de 229 euros avec un petit cadeau en bonus.

Au-delà de son PixelBook Go, ses Pixel Buds, ses Pixel 4 et son Nest Mini (remplaçante du Home Mini), Google a dévoilé pendant sa conférence un produit déjà commercialisé aux États-Unis et au Royaume-Uni : le Google Nest Hub Max. Il arrive en France très prochainement, retrouvez tous les détails ci-dessous.

L’offre de lancement en France

Le Google Nest Hub Max est disponible en précommande dès aujourd’hui à 229 euros sur Darty et fnac.com. Pour son lancement officiel en France, il est livré avec un Google Home Mini offert (disponible habituellement à 59 euros), ce qui est idéal pour connecter une autre pièce de votre espace à vivre. Pour rappel, la livraison est estimée au 5 novembre 2019.

Retrouvez le Google Nest Hub Max sur Darty

Retrouvez le Google Nest Hub Max sur fnac.com

Le Google Nest Hub Max en détail

Le Google Nest Hub Max est un appareil assez particulier, car il combine plusieurs appareils en un. C’est à la fois un écran intelligent, à la fois une enceinte connectée et à la fois une caméra de sécurité. Google a tout simplement regroupé trois de ses anciens produits pour un faire un seul et unique, notamment pour répondre à la majorité des usages d’une maison connectée.

Pour cela, il intègre un écran de 10 pouces affichant une définition HD de 1 280 x 800 pixels. Ses fonctionnalités tactiles lui permettent ainsi d’interagir d’une autre façon avec l’assistant de Google, et de pouvoir réagir directement à ce qu’il se passe à l’écran. Il peut également afficher des photos ou lire des vidéos YouTube, reconnaître également certains gestes pour la navigation et même faire office de Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette, par exemple.

Sa caméra lui permet par ailleurs de passer des appels vidéos en toute liberté, à l’instar d’autres écrans intelligents avec Amazon Alexa. Surprenant, il reconnaîtra votre visage dès votre retour à la maison pour afficher une page d’accueil personnalisée, avec des notifications d’agenda ou vos propres photos pour le diaporama en arrière-plan.

Prise en main du Google Hub Nest Max

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre prise en main du Google Nest Hub Max.