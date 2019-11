La plupart des smartphones ont un revêtement dit « oléophobe » qui rejette l’huile et donc les salissures des traces de doigt. Et encore une fois, les Pixel 4 semblent avoir un traitement en deçà des attentes.

Ce n’est pas tout de pouvoir jouer avec Pikachu sur les nouveaux Google Pixel 4 et Pixel 4 XL… Encore faut-il que nos interactions se fassent sur une dalle relativement propre. La plupart des smartphones aujourd’hui intègrent une couche dite « oléophobe » sur l’écran avant, qui repousse l’huile et va ainsi amoindrir l’impact de vos doigts sales sur la visibilité de ce dernier.

Hélas, les smartphones Pixel sont réputés pour avoir des défauts sur cet aspect. Les Pixel 2 avaient ce problème, les Pixel 3 avaient ce problème, et les Pixel 4… semblent faire perdurer cette mauvaise tradition.

Les Google Pixel 4 restent salissants

C’est Android Central qui rapporte ce fait alors que ses rédacteurs subissent une nouvelle fois ces affres bien connues. Les écrans des Pixel 4 semblent se salir bien plus vite que la norme.

La rédaction pointe du doigt le fait que les Pixel 4 ont une couche oléophobe très fine, trop fine d’ailleurs, qui se dégrade bien plus rapidement que sur les autres smartphones du marché. Ainsi, les derniers smartphones de Google se salissent plus rapidement que les autres.

Tout cela n’est peut-être qu’affaire de maniaques, mais un écran de smartphone très sale peut rapidement devenir gênant à l’usage. Les utilisateurs aimant apposer un film de protection d’écran ne s’en rendront pas nécessairement compte, mais ces revêtements oléophobes font souvent des merveilles.

Le principal problème ici reste que ce retour a été fait maintes fois aux équipes de Google, et que ces dernières ne l’ont semble-t-il toujours pas entendu. Si le géant de la tech veut faire partie des constructeurs immanquables sur la scène haut de gamme, il lui faudra faire attention au moindre détail ; on est en droit d’en attendre plus de sa part.